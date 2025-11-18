Navidad Sin Hambre: la campaña que une a Colombia para llevar comida y esperanza a miles de familias

Millones de personas en Colombia no acceden a una alimentación adecuada. Por eso, RCN Radio, RCN Televisión, La República y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) impulsan la campaña Navidad Sin Hambre, una iniciativa que busca recaudar recursos para apoyar a familias vulnerables durante la temporada decembrina.

¿Qué cifras explican la situación del hambre en Colombia?

Según datos presentados por la campaña, 19.2 millones de colombianos tienen una dieta insuficiente y poco nutritiva. El panorama también afecta de manera directa a la niñez: más de 392 mil menores de cinco años presentan desnutrición crónica, condición que impacta su aprendizaje y salud futura.

A esto se suma que 2 millones de personas viven con hambre crónica, es decir, con una ingesta diaria de calorías por debajo de lo necesario para llevar una vida activa y saludable.

Estas cifras explican la situación del hambre en Colombia / (Foto de Freepik)

En cuanto a los casos más urgentes, se han registrado más de 16 mil diagnósticos de desnutrición aguda en menores de cinco años, una situación que requiere atención inmediata por su riesgo vital. Además, 136 niños han fallecido este año por causas asociadas a la desnutrición.

Estas cifras hicieron que las organizaciones involucradas lanzaran un llamado nacional para unir esfuerzos y motivar a que más personas se sumen a apoyar a las familias que lo necesitan en este cierre de año.

¿Cómo funciona la campaña Navidad Sin Hambre?

La campaña es un trabajo conjunto entre RCN Radio, RCN Televisión, La República y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), entidad que reúne 26 bancos de alimentos en las principales ciudades del país.

ABACO atiende cada año a 1.4 millones de personas en condición de vulnerabilidad a través de 4.099 organizaciones sociales, presencia que cubre 220 municipios. Esta estructura le permite gestionar la logística del recaudo y distribuir los mercados recolectados.

La campaña es un trabajo conjunto entre varias entidades del país / (Foto de Freepik)

La red es dirigida por Juan Carlos Buitrago Ortiz, médico y cirujano con trayectoria en políticas de primera infancia, quien actualmente coordina los esfuerzos para evitar que alimentos aptos para el consumo terminen desechados y, en cambio, lleguen a quienes los necesitan.

Las entidades organizadoras de la campaña explican que la meta es sumar donaciones, económicas o en especie, para que ninguna familia pase hambre en Navidad. Destacan que cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a fortalecer la entrega de alimentos a hogares que atraviesan momentos difíciles.

¿De qué manera puedes apoyar la campaña de Navidad Sin Hambre?

Las contribuciones se pueden realizar a través del portal oficial www.navidadsinhambre.com y en supermercados aliados como ARA y Makro. En Medellín también se han sumado Euro y Supermu, así como otras cadenas regionales que hacen parte de la red de apoyo, lo que permite que más personas encuentren un lugar cercano y sencillo para donar.

Navidad Sin Hambre: la campaña que une al país / (Foto de Freepik)

Todas las donaciones serán gestionadas por ABACO, que entregará a los participantes un certificado de donación, una práctica habitual en las iniciativas de la organización. La entidad explica que este proceso permite hacer seguimiento transparente al recaudo y garantiza que los aportes lleguen a las familias que realmente lo necesitan.

Cada aporte suma y contribuye a que más hogares puedan vivir una Navidad con tranquilidad y alimentos en su mesa. Aunque algunas donaciones parezcan pequeñas, todas se transforman en parte de los mercados que llegan a las familias, y muestran cómo la unión de muchos esfuerzos individuales logra un impacto real en diferentes comunidades del país.