Reconocido cantante falleció a los pocos días de ser arrestado: esto se sabe de su caso

En los últimos días, varios internautas han recordado la amplia trayectoria profesional que tuvo un distinguido cantante a lo largo de su vida, quien falleció y dejó un importante legado en el campo musical.

Además, se convirtió en tendencia a través de las redes sociales tras estar en prisión poco tiempo a causa de unas diferencias que presentó con las autoridades.

¿Quién fue el famoso cantante que falleció en los últimos días?

Una de las leyendas del country, folk y blues, fue Todd Snider , quien falleció hace unos días y se destacó a lo largo de su amplia trayectoria profesional en dejar un importante legado a lo largo de su carrera musical.

La noticia fue confirmada por parte de familiares y equipo de su sello discográfico en el que se confirmó que Todd Snider, había fallecido a causa de algunas complicaciones de salud que enfrentó en los últimos días.

Así se confirmó la noticia de la muerte del famoso cantante. | Foto: Freepik

Hace unos días, allegados de Todd compartieron a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 47 mil seguidores, en el que revelaron las causas de la muerte del cantante, expresando las siguientes palabras:

“Tenemos algunas noticias difíciles que compartir. Después de que Todd regresara a casa para recuperarse la semana pasada, comenzó a tener problemas para respirar y fue ingresado en el hospital en Hendersonville, TN”, dice el comunicado oficial.

Días después de revelarse que Todd estaba enfrentando graves condiciones de salud al momento de respirar, se compartió otro comunicado en el que confirmaron la muerte del cantante, quien se destacó a lo largo de su vida en dejar un gran legado en el género country no solo en Estados Unidos, sino que también a nivel internacional.

¿Por qué razón el cantante fue arrestado días antes de su fallecimiento?

Es clave mencionar que días antes de confirmarse el fallecimiento del cantante, a principios de noviembre, Todd atravesó por un complicado momento tras confirmarse, según varios medios internacionales, que tuvo que ser remitido a un centro médico y tuvo las actitudes incorrectas con el equipo médico al querer abandonar el lugar.

Esta fue la razón por la que Todd Snider fue arrestado antes de fallecer. | Foto: Freepik

Desde luego, esta actitud generó un momento “amenzant3” para el personal médico y las autoridades lo arrestaron poco tiempo a causa de tener mala actitud con ellos. Así también, tuvo que ser remitido nuevamente por su estado de salud y días después falleció.

Por su parte, Todd Snider dejó un importante legado a lo largo de su vida al destacarse por el éxito de varias de sus melodías como: ‘Alright Guy’, ‘Beer run’ y ‘Can´t complain’.