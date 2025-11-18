Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Famosa influencer y exreina del carnaval de Barranquilla está embarazada por segunda vez: ¿quién es?

Reconocida influenciadora y exreina del carnaval de Barranquilla confirmó su embarazo por segunda vez.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Famosa influencer y exreina del carnaval de Barranquilla está embarazada por segunda vez: ¿quién es?
¿Quién es la famosa exreina del carnaval de Barranquilla que está embarazada por segunda vez? | Foto: Freepik

En las últimas horas, varios navegantes han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales al ver que una famosa exreina del carnaval de Barranquilla confirmó por segunda vez la noticia de su embarazo.

Artículos relacionados

¿Quién es la famosa exreina del carnaval de Barranquilla que está embarazada?

El nombre de Marcela García Caballero se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmar su embarazo por segunda vez.

Recientemente, Marcela García compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, un emotivo video en el que está junto a su esposo llamado: Sergio Chams y su hija de dos años a quienes le da la especial noticia.

Famosa influencer y exreina del carnaval de Barranquilla está embarazada por segunda vez: ¿quién es?
¿Cómo se reveló la noticia del segundo embarazo de la exreina? | Foto: Freeepik

En el video se refleja que Marcela está en un jardín junto a su esposo y su pequeña hija, a quien le anuncia que será hermana mayor, pues muestra la ecografía en la que confirma que será madre por segunda vez.

¿Qué ha hecho Marcela García Caballero a lo largo de su vida?

Recordemos que Marcela García acaparó la atención mediática en el año 2016, en el que adquirió el gran reconocimiento por parte de sus seguidores al ser la exreina del carnaval del Barranquilla 2016.

Famosa influencer y exreina del carnaval de Barranquilla está embarazada por segunda vez: ¿quién es?
¿Qué ha hecho Marcela García Caballero a lo largo de su vida? | Foto: Freepik

Sin duda, Marcela no solo se destacó por deslumbrar con su porte, elegancia y belleza durante su desfile en el carnaval de Barranquilla 2016, sino que también por demostrar la gran disciplina que tiene.

Por su parte, Marcela se ha destacado a lo largo de su vida en ser una reconocida creadora de contenido digital al compartir varios acontecimientos de su vida, viajes y experiencias.

Además, recientemente, compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en el que compartió su experiencia acerca de realizarse una prueba de embarazo a raíz de un retraso.

Sin duda, su reacción ha generado una ola de comentarios positivos a través de las diferentes plataformas digitales, en especial, por demostrar que su familia sigue creciendo tras confirmar que será madre por segunda vez por su estable relación con su pareja sentimental Sergio Chams.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Reconocida modelo asistió a uno de los conciertos de Beéle en Bogotá: ¿su pareja? Beéle

Reconocida modelo asistió a uno de los conciertos de Beéle en Bogotá: ¿su pareja?

Beéle ha sido tendencia por sus shows en Bogotá y reconocida modelo asistió, con quien se rumora que podrían estar saliendo.

La Segura le responde a sus seguidores las críticas. La Segura

La Segura respondió a las críticas por su cambio de look con un mensaje que sorprendió a sus fans

La Segura respondió a las críticas sobre su apariencia y reveló que su cambio de estilo fue una decisión personal y liberadora.

Yina Calderón y Manelyk González en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón le exige a Manelyk González que le devuelva la cadena de oro que le obsequió

Se trata de la cadena que Epa Colombia le regaló a Yina Calderón y que ella le regaló a Manelyk durante su intercambio en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Shaira en etapa difícil Shaira

Shaira reveló la etapa más difícil de 2025: estos son sus tips para superar una crisis

La artista Shaira reveló cómo logró salir de una crisis luego de un año bastante complejo para ella.

Mujer pidió la eutanasia y comida para perros en vez de flores Viral

Ella era Ángela Mariño, la mujer que pidió la eutanasia y cambió flores por comida para animales

Carolina Sabino dedica emotivas palabras a Pichingo MasterChef Celebrity Colombia

El gesto de Carolina Sabino tras la salida de Pichingo de MasterChef Celebrity Colombia

Beéle impacta con su nuevo look. Talento nacional

Así lucía Beéle antes de su intervención estética ¡Pesaba 134 kilos!

Gabriela Spanic cambio físico Talento internacional

Gabriela Spanic sorprendió con drástico cambio físico, así luce ahora