Famosa influencer y exreina del carnaval de Barranquilla está embarazada por segunda vez: ¿quién es?

En las últimas horas, varios navegantes han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales al ver que una famosa exreina del carnaval de Barranquilla confirmó por segunda vez la noticia de su embarazo.

Artículos relacionados Talento internacional Gabriela Spanic sorprendió con drástico cambio físico, así luce ahora

¿Quién es la famosa exreina del carnaval de Barranquilla que está embarazada?

El nombre de Marcela García Caballero se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmar su embarazo por segunda vez.

Recientemente, Marcela García compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, un emotivo video en el que está junto a su esposo llamado: Sergio Chams y su hija de dos años a quienes le da la especial noticia.

¿Cómo se reveló la noticia del segundo embarazo de la exreina? | Foto: Freeepik

En el video se refleja que Marcela está en un jardín junto a su esposo y su pequeña hija, a quien le anuncia que será hermana mayor, pues muestra la ecografía en la que confirma que será madre por segunda vez.

¿Qué ha hecho Marcela García Caballero a lo largo de su vida?

Recordemos que Marcela García acaparó la atención mediática en el año 2016, en el que adquirió el gran reconocimiento por parte de sus seguidores al ser la exreina del carnaval del Barranquilla 2016.

¿Qué ha hecho Marcela García Caballero a lo largo de su vida? | Foto: Freepik

Sin duda, Marcela no solo se destacó por deslumbrar con su porte, elegancia y belleza durante su desfile en el carnaval de Barranquilla 2016, sino que también por demostrar la gran disciplina que tiene.

Por su parte, Marcela se ha destacado a lo largo de su vida en ser una reconocida creadora de contenido digital al compartir varios acontecimientos de su vida, viajes y experiencias.

Además, recientemente, compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en el que compartió su experiencia acerca de realizarse una prueba de embarazo a raíz de un retraso.

Sin duda, su reacción ha generado una ola de comentarios positivos a través de las diferentes plataformas digitales, en especial, por demostrar que su familia sigue creciendo tras confirmar que será madre por segunda vez por su estable relación con su pareja sentimental Sergio Chams.