El reconocido actor Gregorio Pernía compartió con sus millones de seguidores la alegría por el nacimiento de su tercer hijo junto a Erika Rodríguez.

¿Cómo vivió Gregorio Pernía la llegada de su nuevo bebé?

En un video revelador, el actor y exparticipante de MasterChef Celebrity mostró cómo esperaban la llegada del bebé.

“Estábamos por fuera de la casa, pero ya estamos aquí esperando”, comentó mientras lucía la vestimenta adecuada en el hospital, y su esposa se encontraba en la camilla monitoreada por los doctores.

Además, Pernía presentó a su hija Luna, quien también esperaba ansiosa la llegada de su hermanito.

A mediados de abril, Gregorio Pernía y Erika Rodríguez sorprendieron a sus seguidores al anunciar en redes sociales que estaban esperando a su tercer hijo.

Gregorio Pernía comparte la gran noticia: su bebé está a punto de llegar. (Foto: AFP)

Posteriormente, la pareja compartió la celebración de la revelación de género, confirmando que se trataba de un niño.

“Este bebé ha sido una bendición desde el día que nos enteramos de su existencia. La vida y Dios cambian los planes sin que lo esperes; cuando médicamente te dicen que nunca más podrás tener hijos y después de 14 años quedas embarazada, se siente como un bonito milagro”, expresó la pareja en sus redes.

¿Cuántos hijos tiene el actor Gregorio Pernía?

Gregorio Pernía y Erika Rodríguez llevan más de dos décadas juntos y mantienen una relación estable con dos hijos, Luna y Valentino.

Erika, originaria de Santander, recientemente en una entrevista recordó que su primer encuentro con el actor ocurrió hace más de dos décadas.

Con el nacimiento de este bebé, Gregorio Pernía y Erika Rodríguez se convirtieron en padres de tres hijos juntos.

El actor, además, tiene cinco hijos más fruto de relaciones anteriores, sumando un total de siete hijos en su familia.

Recientemente, uno de los hijos de Gregorio Pernía se vio envuelto en una polémica tras presentar a su novia, notablemente mayor que él.

Diego Fernando Pernía compartió en su cuenta de Instagram varias fotografías junto a su nueva pareja, una mujer lo que generó revuelo en redes sociales por la notable diferencia de edad entre ellos.