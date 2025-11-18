Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura enternece con la reacción de su bebé al ser alzado por Daiky Gamboa: “Mamá auxilio”

La Segura comparte la tierna reacción de su bebé al estar con Daiky Gamboa, un momento que encantó a sus seguidores.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Segura comparte el dulce momento entre Daiky Gamboa y su pequeño hijo
La tierna escena entre Daiky y el bebé de La Segura. (Foto: AFP y Canal RCN)

La creadora de contenido digital, Natalia Segura, conocida como La Segura, compartió un tierno momento junto a sus amigos entre ellos, Daiky Gamboa y su pequeño hijo, generando revuelo en redes por la adorable escena.

Artículos relacionados

¿Por qué el bebé de La Segura estaba llorando cuando Daiky Gamboa lo cargó?

Este fin de semana, la influencer caleña contó a sus millones de seguidores que aún está en proceso de recuperación tras someterse a un procedimiento estético, aunque aseguró que se siente mucho mejor.

Aprovechando su descanso, recibió la visita de tres de sus amigos cercanos: Dani Duke, La Liendra y Daiky Gamboa, quien terminó llevándose toda la atención de sus fanáticos.

Artículos relacionados

A través de sus historias, La Segura mostró cómo sus amigos llegaron a su apartamento para compartir una tarde en familia. Sin embargo, fue la reacción de su bebé, Lucca, fruto de su relación con su esposo, Ignacio Baladán, la que más llamó la atención.

La Segura comparte el dulce momento entre Daiky Gamboa y su pequeño hijo
La tierna escena entre Daiky y el bebé de La Segura. (Foto: Canal RCN)

En el video, el pequeño aparece con una camisa azul mientras Daiky Gamboa, reconocido DJ y director creativo, lo sostiene en sus brazos.

Al verlo, Lucca hace un tierno gesto de llanto, típico de cuando un bebé no conoce a alguien, momento que provocó cientos de reacciones en redes sociales por lo adorable de la escena.

La Segura comparte el dulce momento entre Daiky Gamboa y su pequeño hijo
La tierna escena entre Daiky y el bebé de La Segura. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo La Segura al notar que su bebé rompió en llanto cuando Daiky Gamboa lo cargó?

En la historia, la influencer no solo compartió el video que causó conmoción entre sus millones de seguidores, sino también el mensaje que lo acompañaba.

Artículos relacionados

Como suele ser habitual en el contenido de la caleña, lleno de humor y momentos familiares, La Segura usó un llamativo audio para describir la escena y añadió un mensaje que hizo reír a todos:

“Mamá, auxilio, tu amigo está como muy tatuado”, escribió, junto a emojis de llanto y risa.

Por supuesto, los internautas no tardaron en comentar la publicación y se dividieron en opiniones.

Algunos lo tomaron con humor, dejando mensajes como “pobre Lucca” acompañados de emojis de risa, mientras que otros expresaron que no debería obligarse al bebé a estar en brazos de alguien que no conoce.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Reconocida modelo asistió a uno de los conciertos de Beéle en Bogotá: ¿su pareja? Beéle

Reconocida modelo asistió a uno de los conciertos de Beéle en Bogotá: ¿su pareja?

Beéle ha sido tendencia por sus shows en Bogotá y reconocida modelo asistió, con quien se rumora que podrían estar saliendo.

La Segura le responde a sus seguidores las críticas. La Segura

La Segura respondió a las críticas por su cambio de look con un mensaje que sorprendió a sus fans

La Segura respondió a las críticas sobre su apariencia y reveló que su cambio de estilo fue una decisión personal y liberadora.

Yina Calderón y Manelyk González en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón le exige a Manelyk González que le devuelva la cadena de oro que le obsequió

Se trata de la cadena que Epa Colombia le regaló a Yina Calderón y que ella le regaló a Manelyk durante su intercambio en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Un video viral muestra a una fan que no dejaba de mirar a Altafulla Altafulla

Una fan dividió opiniones tras ser captada observando insipientemente a Altafulla: así reaccionó

Un video viral muestra a una fan que no dejaba de mirar a Altafulla en un concierto, generando opiniones divididas.

Shaira en etapa difícil Shaira

Shaira reveló la etapa más difícil de 2025: estos son sus tips para superar una crisis

Carolina Sabino dedica emotivas palabras a Pichingo MasterChef Celebrity Colombia

El gesto de Carolina Sabino tras la salida de Pichingo de MasterChef Celebrity Colombia

Beéle impacta con su nuevo look. Talento nacional

Así lucía Beéle antes de su intervención estética ¡Pesaba 134 kilos!

Gabriela Spanic cambio físico Talento internacional

Gabriela Spanic sorprendió con drástico cambio físico, así luce ahora