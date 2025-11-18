La Segura enternece con la reacción de su bebé al ser alzado por Daiky Gamboa: “Mamá auxilio”

La creadora de contenido digital, Natalia Segura, conocida como La Segura, compartió un tierno momento junto a sus amigos entre ellos, Daiky Gamboa y su pequeño hijo, generando revuelo en redes por la adorable escena.

¿Por qué el bebé de La Segura estaba llorando cuando Daiky Gamboa lo cargó?

Este fin de semana, la influencer caleña contó a sus millones de seguidores que aún está en proceso de recuperación tras someterse a un procedimiento estético, aunque aseguró que se siente mucho mejor.

Aprovechando su descanso, recibió la visita de tres de sus amigos cercanos: Dani Duke, La Liendra y Daiky Gamboa, quien terminó llevándose toda la atención de sus fanáticos.

A través de sus historias, La Segura mostró cómo sus amigos llegaron a su apartamento para compartir una tarde en familia. Sin embargo, fue la reacción de su bebé, Lucca, fruto de su relación con su esposo, Ignacio Baladán, la que más llamó la atención.

La tierna escena entre Daiky y el bebé de La Segura. (Foto: Canal RCN)

En el video, el pequeño aparece con una camisa azul mientras Daiky Gamboa, reconocido DJ y director creativo, lo sostiene en sus brazos.

Al verlo, Lucca hace un tierno gesto de llanto, típico de cuando un bebé no conoce a alguien, momento que provocó cientos de reacciones en redes sociales por lo adorable de la escena.

¿Qué dijo La Segura al notar que su bebé rompió en llanto cuando Daiky Gamboa lo cargó?

En la historia, la influencer no solo compartió el video que causó conmoción entre sus millones de seguidores, sino también el mensaje que lo acompañaba.

Como suele ser habitual en el contenido de la caleña, lleno de humor y momentos familiares, La Segura usó un llamativo audio para describir la escena y añadió un mensaje que hizo reír a todos:

“Mamá, auxilio, tu amigo está como muy tatuado”, escribió, junto a emojis de llanto y risa.

Por supuesto, los internautas no tardaron en comentar la publicación y se dividieron en opiniones.

Algunos lo tomaron con humor, dejando mensajes como “pobre Lucca” acompañados de emojis de risa, mientras que otros expresaron que no debería obligarse al bebé a estar en brazos de alguien que no conoce.