Yeferson Cossio protagonizó polémico baile con La abuela: quedó en VIDEO

Baile de Yeferson Cossio con La abuela en una discoteca ha dado bastante de qué hablar en redes sociales.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yeferson Cossio y la abuela
Yeferson Cossio se enfiestó con la abuela/Canal RCN

El influenciador Yeferson Cossioprotagonizó un controversial video con la creadora de contenido 'La abuela' tras haber estado de fiesta juntos.

¿Qué video protagonizaron Yeferson Cossio y la abuela?

A través de sus redes sociales, los influenciadores compartieron un video en el que se mostraron bailando juntos en una fiesta en una prestigiosa discoteca.

Yeferson Cossio bailando con la abuela

En la grabación se ve al paisa bailando, mientras la abuela le está moviendo sus caderas de espalda y de repente decide enviar su mano a zona prohibida.

Yeferson Cossio se quita y la abuela queda asombrada de lo que logró percibir y les indica a los demás lo impresionada que quedó, generando risas.

La influenciadora Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, es quien logra grabar el momento y luego enfoca su rostro mostrando lo impactada que quedó con al escena.
Por su parte, la creadora de contenido Cintia Cossio hace un gesto de asco, provocando más risas en los que hay alrededor.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el baile de Yeferson Cossio y La abuela?

Los internautas de inmediato reaccionaron en redes sociales opinando al respecto, donde algunos tomaron el momento con humor e hicieron divertidos comentarios sobre el tema, mientras que otros no tardaron en criticar a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia juzgando que pasó los límites del respeto.

Yeferson cossio de fiesta con la abuela

Pese a las opiniones divididas, algunos defendieron a la influenciadora indicando que eso hace parte de su personaje y personalidad, pues no lo hace con maldad.

Por ahora, el creador de contenido sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales sobre parte de su estilo de vida y sus nuevos proyectos, con los que espera tener una buena acogida entre sus admiradores.

Además, de seguir organizando todo para lo que será su boda con Carolina Gómez el próximo año, la cual será bastante grande y en la que los dos darán el "sí, acepto" para siempre, recalcando cuánto se aman.

Mientras tanto, La abuela continúa cautivando y divirtiendo a sus admiradores con sus ocurrencias en sus plataformas.

