Emiro Navarro preocupó a sus fans tras mensaje: "quería hacerme el fuerte, pero no puedo"

El influenciador Emiro Navarro abrió su corazón a sus millones de fanáticos en redes sociales.

Gisseth Beltrán García

El influenciador Emiro Navarrose sinceró con sus millones de fanáticos confesando la razón por la que ha estado tan ausente en redes sociales.

¿Por qué Emiro Navarro preocupó a sus fanáticos?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene millones de admiradores, compartió un pantallazo en videollamada con su mamá, donde se mostró un poco nostálgico.

Emiro Navarro atraviesa difícil momento

En la instantánea agradeció a su mamá por ser su polo a tierra cuando más lo necesita, pues sin ella no sabría que sería de él.

¿Qué mensaje dedicó Emiro Navarro a sus fanáticos?

Luego de su publicación, que causó intriga en sus fanáticos, decidió compartir un mensaje en su grupo personal, donde detalló que está pasando por un momento difícil.

Emiro Navarro revela emotivo mensaje

"Quería hacerme el fuerte, pero no puedo, lo siento si los he decepcionado algunas veces, también lo estoy de mí, pero soy humano, hijo, hermano sobrino, tío y sostén de muchas personas que lo necesitan", expresó.

Les prometió que pronto volverá a sus redes sociales para ser lo que sus fanáticos esperan de él, pero será un regreso progresivo.

"Me olvidé de mí, descuidé mi vida, mi salud y eso está pasando factura. Necesito tiempo, espacio y no sabía cómo decirles. con ustedes siempre quiero mostrar lo mejor que tengo, lo mejor que soy, no quiero que más nadie lleve mis cargas. soy ese que se desahoga en silencio y el que tiene que curar solo, quiero que sepan que voy a volver más fuerte que nunca", agregó.

Indicó que los ama inmensamente y les agradeció por quererlo y darle tanto amor, pero les pidió que entendieran su proceso.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras mensaje de Emiro Navarro?

Tras su revelación, generó mayor preocupación de sus seguidores quienes lo cuestionaron sobre qué tiene en realidad, mientras que otros señalaron que le darán el tiempo que necesite, pues estarán ahí apoyándolo en su regreso; además lo aconsejaron a dedicarse más a él pese a las críticas que pueda recibir.

Por ahora, sus fanáticos están a la expectativa de más detalles y publicaciones que pueda hacer el exparticipante de La casa de los famosos Colombia en redes sociales.

