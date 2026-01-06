Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano enternece las redes al bailar con su hijo Emiliano y deja una inesperada indirecta

Aida Victoria Merlano enternece las redes al bailar con Emiliano y lanza una indirecta inesperada que llamó la atención.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Aida Victoria Merlano enamora a sus seguidores.
Aida Victoria Merlano enamora a sus seguidores al bailar junto a Emiliano.

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano, conmovió las redes al mostrarse bailando junto a su pequeño hijo Emiliano.

Aida Victoria Merlano lanzó indirecta.
Aida Victoria Merlano lanzó indirecta en su video junto a Emiliano.

¿Cómo enternecieron las redes sociales Aida Victoria Merlano y su hijo Emiliano?

En el clip se puede ver a la influenciadora cargando a su hijo en las piernas mientras esperan en un local de ropa.

Emiliano aparece con una tierna sudadera y muy feliz por estar bailando junto a su mamá.

“Andamos como bolígrafo dañado, no le copiamos a nadie”, escribió Aida Victoria Merlano en su publicación.

Por su parte, la creadora ha manifestado que, aunque ha sido difícil, sobre todo por la relación que mantiene con el papá de Emiliano, está muy contenta de disfrutar de su etapa de mamá primeriza.

Recordemos que Aida Victoria Merlano tuvo a Emiliano con Juan David Tejada, conocido como “El rey de los agropecuarios”, con quien no ha tenido las mejores relaciones.

Apenas unas semanas después del nacimiento de Emiliano, la pareja decidió terminar y comenzaron una etapa marcada por fuertes acusaciones personales en redes sociales, incluso relacionadas con temas profesionales y económicos.

¿Qué dijo Westcol sobre la relación de Aida Victoria Merlano y “El rey de los agropecuarios”?

Posteriormente, Aida decidió hablar del tema en un stream con su expareja Westcol, donde se abordaron sentimientos y reproches que dejaron ver la complejidad de este triángulo amoroso.

Las declaraciones de Westcol, en las que expresó lo mal que se sintió al verla con el agropecuario, generaron controversia.

Juan David respondió con ironía, señalando cómo habían cambiado las percepciones sobre él y Westcol, y prometió revelar más detalles en un en vivo.

Estos intercambios avivaron la expectativa de los internautas, que siguen cada movimiento de los creadores de contenido.

Además de referirse al “rey de los agropecuarios”, Westcol fue más allá en sus declaraciones hacia Aida.

El streamer aseguró que el hecho de haber estado con Juan David significaba, según él, “caer muy bajo” y que esa relación le había quitado dignidad.

Sus palabras generaron un fuerte impacto en la audiencia, pues también señaló que ser mamá soltera era algo penoso, comentario que desató una ola de reacciones en redes sociales.

Estas afirmaciones no solo avivaron la polémica entre Aida y su expareja, sino que también pusieron a Aida en un momento incómodo.

Mientras algunos seguidores criticaron la dureza de las palabras de Westcol, otros defendieron a la creadora de contenido resaltando su valentía para enfrentar la maternidad en medio de las dificultades.

Aida Victoria Merlano sacó un libro.
Aida Victoria Merlano sacó un libro con sus anécdotas de amor. (Foto Canal RCN)
