Lina Tejeiro reveló chat con Bad Bunny: esto se dijeron

La actriz Lina Tejeiro reveló a sus millones de fanáticos el chat que tiene con el artista Bad Bunny en su cuenta de Instagram.

¿Bad Bunny le coqueteó a Lina Tejeiro?

La llanera estuvo en entrevista con Juanpis González, a quien le confesó que está en una aplicación de citas de famosos, pero cuando le hacen match no responde.

Juanpis indicó que los ignora como lo hizo con el cantante puertorriqueño años atrás y ella confirmó que así fue.

"Bad Bunny me escribió un mensaje directo hace mucho tiempo y lo vi el año antepasado que lo taggué en una historia y me apareció el mensaje y yo 'no, no puede ser, dije cómo no le contesté antes', pero no es mi tipo de hombre físicamente", dijo.

La actriz indicó que le gustan "caribonitos" y Juanpis González le pidió que mostrara el chat con el cantante y enseñó lo que este le envió.

"Me gusta chicanear, lo disfruto. El 23 de febrero del 2018 me mandó un brazo de fuerza y un besito, el 1 de marzo del 2018 un besito y el 16 de marzo 'muchas gracias amor' y un beso", contó.

En medio de la conversación Lina Tejeiro decidió escribirle y con humor le envió "Hola perdido, no sé de ti hace cuatro años"; además de seguirlo, pues no lo seguía.

Ver desde el minuto 23:

¿Cuántos años lleva Lina Tejeiro soltera?

Lina Tejeiro reiteró que lleva tres años soltera y un año de celibato, indicando que no está lista todavía para una relación.

Por ahora, la actriz sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con su faceta actuando en teatro y con su leve contenido en redes sociales, las cuales está retomando paso a paso luego de haberse tomado un tiempo alejada de estas plataformas.

Por su parte, el artista Bad Bunny sigue disfrutando del éxito que ha tenido en su carrera musical y preparándose para lo que será su presentación en el medio tiempo del Super Bowl en febrero del 2026, la cual tiene con expectativas a millones de fanáticos alrededor del mundo que esperan.