Esposo de Sara Corrales rompió en llanto tras embarazo: así se enteró que sería papá

La actriz Sara Corralesreveló a sus millones de fanáticos la reacción que tuvo su esposo Damián Pasquini tras enterarse que sería papá.

¿Cómo se enteró el esposo de Sara Corrales que sería papá?

La paisa reveló a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, un video en el que mostró el momento en que le dio la noticia a su esposo de su embarazo.

En la grabación se ve a los dos y ella le muestra un video en el que le habla de todos los momentos que han vivido juntos para después confesarle que darán inicio a un nuevo viaje en su vida, el cual será ser papás.

El empresario argentino no puede contener las lágrimas al enterarse de la noticia y se muestra muy conmovido al saber que pronto será papá.

Posteriormente, abre una caja con varios detalles en los que hay ropa de bebé, la ecografía, entre otros objetos.

¿Qué dijo Sara Corrales tras la reacción de su esposo a su embarazo?

La paisa agregó emotivas palabras con las que expresó lo felices que han sido con esta noticia, que tanto anhelaban desde el primer día.

"Hay instantes que te abrazan el alma para siempre. Soñé con darle a a Damián una sorpresa perfecta para decirle que íbamos a ser papás, y este momento se convirtió en uno de los más hermosos de nuestra vida. Ver su reacción, sentir nuestros abrazos y entender que la familia que tanto imaginamos ya empezó… es un recuerdo que guardaré para siempre", escribió.

Agradeció a todos sus fanáticos por acompañarlos en este milagro de amor para ellos y por todos los buenos deseos que le han enviando desde que dio a conocer la pronta llegada de su bebé.

La actriz tiene poco más de tres meses de gestación de su bebé y desconoce si será niño o niña, pero según indicaron los dos en entrevista con People en español, en las próximas semanas harán la revelación y sabrán qué están esperando, detallando que les gustaría mucho tener una niña.