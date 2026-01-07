Aida Victoria Merlano desata furor al mostrar su figura y a su bebé en paradisíaca playa

Aida Victoria Merlano cautivó a sus millones de seguidores al mostrar su esbelta figura y compartir tiernos momentos junto a su bebé en la playa, imágenes que rápidamente generaron reacciones en redes sociales.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en la televisión! Murió reconocido actor tras batalla contra un cáncer poco común

¿Por qué Aida Victoria Merlano causó revuelo en redes?

La creadora de contenido barranquillera compartió una serie de imágenes en las que dejó claro que se trata de sus primeras vacaciones junto a su pequeño Emiliano, quien está próximo a cumplir seis meses de edad.

Aida Merlano contó en uno de sus videos que, al regresar de las fiestas de fin de año, le preguntó a su equipo de trabajo qué había hecho durante esos días.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe habló de un nuevo embarazo tras un mes del nacimiento de su hija con Paola Jara

Al recibir como respuesta que habían descansado, la influencer no dudó en decirles que alistaran maletas para viajar a San Andrés.

Posteriormente, la barranquillera mostró a través de sus historias de Instagram que ya se encontraba a bordo de un avión, anticipando el destino de este viaje familiar.

Aida Victoria Merlano comparte imágenes de sus vacaciones en la playa. (Foto: Canal RCN)

Horas más tarde, publicó varias imágenes desde la playa que no pasaron desapercibidas entre sus seguidores.

En las fotografías, Aida dejó ver su figura luciendo un vestido de dos piezas, lo que provocó una lluvia de elogios por parte de los internautas, quienes resaltaron su belleza.

¿Qué fue lo que más llamó la atención en las fotos playeras de Aida Victoria Merlano con Emiliano?

En una de las fotos, Aida Victoria Merlano aparece sobre la arena blanca, junto a una pequeña casita de playa.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio preocupa a sus fans tras mostrarse nuevamente desde un hospital: esto se sabe

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fueron las imágenes que compartió junto a su hijo Emiliano, quien aparece sonriente, luciendo unas gafas negras mientras disfruta del momento junto a su mamá.

Las publicaciones no solo despertaron comentarios sobre su figura, sino también mensajes llenos de ternura hacia el bebé: “Este es el verdadero para toda la vida” o “Una familia muy hermosa”, fueron algunos comentarios.

Aida Victoria Merlano comparte imágenes de sus vacaciones en la playa. (Foto: Canal RCN)

Mientras tanto, otros seguidores se enfocaron en las divertidas vacaciones que estaría viviendo el pequeño, mientras la barranquillera disfruta de su rol como madre, algo que ha dejado claro en varias ocasiones tras su ruptura amorosa con el padre del bebé.