Beneficios, riesgos y lo que debes saber antes de consumir bebidas energizantes

Las bebidas energéticas se han convertido en una opción habitual para quienes buscan mantenerse activos por más tiempo, rendir mejor en jornadas extensas o combatir el cansancio cotidiano.

Sin embargo, detrás de su aparente efectividad, especialistas en salud advierten sobre una serie de efectos que conviene conocer antes de incorporarlas con frecuencia a la rutina diaria.

Artículos relacionados Manuela Gómez La casa de los famosos: Manuela Gómez expresó su emoción por regresar a la televisión

¿Qué contienen realmente las bebidas energéticas?

Este tipo de bebidas pertenece a la categoría de productos funcionales sin alcohol, diseñados para estimular el sistema nervioso, su fórmula suele incluir cafeína como ingrediente principal, combinada con azúcares, vitaminas hidrosolubles principalmente del complejo B, aminoácidos y otros compuestos que prometen mejorar el rendimiento físico y mental.

Especialistas advierten sobre su impacto en el sueño y el sistema nervioso. Foto Freepik

En dosis controladas, estos efectos pueden ser útiles en situaciones puntuales. No obstante, la cantidad de cafeína presente en algunas bebidas energéticas puede ser elevada, lo que incrementa el riesgo de experimentar reacciones adversas, especialmente cuando se consumen varias en un mismo día o se combinan con café u otros productos estimulantes.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe emocionó al mostrar a Emilia en sus redes sociales, ¿a quién se parece?

¿Cuáles son los principales riesgos para la salud?

Uno de los efectos más comunes asociados al consumo frecuente de bebidas energéticas es la alteración del sueño.

La cafeína puede dificultar conciliar el descanso y reducir su calidad, lo que a largo plazo genera fatiga crónica, irritabilidad y problemas de concentración.

Otros efectos que han sido observados incluyen un aumento temporal de la presión arterial, palpitaciones, molestias digestivas y cambios en el estado de ánimo, en ciertos casos, el consumo excesivo también se ha vinculado con ataques de pánico y una mayor sensibilidad al estrés.

A esto se suma el riesgo de desarrollar dependencia, ya que el cuerpo puede acostumbrarse a la cafeína y generar síntomas de abstinencia como dolor de cabeza, cansancio extremo o dificultad para concentrarse cuando se deja de consumir.

Los especialistas coinciden en que superar una ingesta diaria aproximada de 400 miligramos de cafeína puede representar un riesgo para la mayoría de adultos.

Artículos relacionados Influencers Isabella Ladera denunció que están usando su identidad para estafas: esto dijo

¿Existe algún beneficio en su consumo moderado?

A pesar de los riesgos señalados, los expertos aclaran que no todas las bebidas energéticas son perjudiciales si se toman con responsabilidad, en cantidades controladas, algunas pueden aportar vitaminas, minerales y aminoácidos que contribuyen al metabolismo energético.

El consumo frecuente puede generar dependencia y alteraciones en el estado de ánimo. Foto Freepik

El punto clave está en la moderación y en el conocimiento de los propios límites. Cada organismo reacciona de forma distinta a la cafeína, por lo que escuchar al cuerpo y evitar su consumo como solución habitual al cansancio resulta fundamental.

En definitiva, las bebidas energéticas pueden ofrecer un impulso temporal, pero no sustituyen hábitos saludables como un buen descanso, una alimentación equilibrada y una adecuada hidratación. Informarse y consumir con conciencia es la mejor forma de reducir riesgos y proteger la salud a largo plazo.