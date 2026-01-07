Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

Beneficios, riesgos y lo que debes saber antes de consumir bebidas energizantes

El consumo de bebidas energéticas es cada vez más común entre jóvenes y adultos, pero especialistas alertan sobre sus efectos en el sueño.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Moderación e información son clave para reducir riesgos asociados a estas bebidas.
Moderación e información son clave para reducir riesgos asociados a estas bebidas. Foto Freepik

Las bebidas energéticas se han convertido en una opción habitual para quienes buscan mantenerse activos por más tiempo, rendir mejor en jornadas extensas o combatir el cansancio cotidiano.

Sin embargo, detrás de su aparente efectividad, especialistas en salud advierten sobre una serie de efectos que conviene conocer antes de incorporarlas con frecuencia a la rutina diaria.

Artículos relacionados

¿Qué contienen realmente las bebidas energéticas?

Este tipo de bebidas pertenece a la categoría de productos funcionales sin alcohol, diseñados para estimular el sistema nervioso, su fórmula suele incluir cafeína como ingrediente principal, combinada con azúcares, vitaminas hidrosolubles principalmente del complejo B, aminoácidos y otros compuestos que prometen mejorar el rendimiento físico y mental.

Especialistas advierten sobre su impacto en el sueño y el sistema nervioso.
Especialistas advierten sobre su impacto en el sueño y el sistema nervioso. Foto Freepik

En dosis controladas, estos efectos pueden ser útiles en situaciones puntuales. No obstante, la cantidad de cafeína presente en algunas bebidas energéticas puede ser elevada, lo que incrementa el riesgo de experimentar reacciones adversas, especialmente cuando se consumen varias en un mismo día o se combinan con café u otros productos estimulantes.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los principales riesgos para la salud?

Uno de los efectos más comunes asociados al consumo frecuente de bebidas energéticas es la alteración del sueño.

La cafeína puede dificultar conciliar el descanso y reducir su calidad, lo que a largo plazo genera fatiga crónica, irritabilidad y problemas de concentración.

Otros efectos que han sido observados incluyen un aumento temporal de la presión arterial, palpitaciones, molestias digestivas y cambios en el estado de ánimo, en ciertos casos, el consumo excesivo también se ha vinculado con ataques de pánico y una mayor sensibilidad al estrés.

A esto se suma el riesgo de desarrollar dependencia, ya que el cuerpo puede acostumbrarse a la cafeína y generar síntomas de abstinencia como dolor de cabeza, cansancio extremo o dificultad para concentrarse cuando se deja de consumir.

Los especialistas coinciden en que superar una ingesta diaria aproximada de 400 miligramos de cafeína puede representar un riesgo para la mayoría de adultos.

Artículos relacionados

¿Existe algún beneficio en su consumo moderado?

A pesar de los riesgos señalados, los expertos aclaran que no todas las bebidas energéticas son perjudiciales si se toman con responsabilidad, en cantidades controladas, algunas pueden aportar vitaminas, minerales y aminoácidos que contribuyen al metabolismo energético.

El consumo frecuente puede generar dependencia y alteraciones en el estado de ánimo.
El consumo frecuente puede generar dependencia y alteraciones en el estado de ánimo. Foto Freepik

El punto clave está en la moderación y en el conocimiento de los propios límites. Cada organismo reacciona de forma distinta a la cafeína, por lo que escuchar al cuerpo y evitar su consumo como solución habitual al cansancio resulta fundamental.

 

En definitiva, las bebidas energéticas pueden ofrecer un impulso temporal, pero no sustituyen hábitos saludables como un buen descanso, una alimentación equilibrada y una adecuada hidratación. Informarse y consumir con conciencia es la mejor forma de reducir riesgos y proteger la salud a largo plazo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Expertos explican que simplificar decisiones diarias ayuda a disminuir la carga mental al volver a la rutina. Salud

Esta sería la clave para volver a la rutina después de vacaciones, según expertos

El regreso a la rutina tras las vacaciones puede generar estrés y desánimo. Expertos comparten estrategias simples para afrontar este nuevo inicio.

El dusting powder es un polvo corporal que absorbe humedad y deja sensación fresca. Salud y Belleza

¿Qué es el dusting powder? El truco de las abuelas para oler rico todo el día

Una tendencia viral revive un antiguo secreto de las abuelas, el dusting powder, un polvo corporal que promete frescura todo el día.

Los festivos son aprovechados para descansar o viajar. Curiosidades

Nuevo año, ¿cuántos festivos tendrá Colombia en el 2026 y cuándo serán?

Este año, la Selección Colombia regresa a un Mundial de Fútbol de mayores y el país celebrará unas nuevas elecciones presidenciales.

Lo más superlike

Messi puede entender varios idiomas, pero siempre elige hablar en español. Esta es la razón. Lionel Messi

Messi explica por qué habla solo en español aunque sepa más idiomas

Lionel Messi explicó por qué, a pesar de vivir rodeado de otros idiomas, decide hablar solo en español, una elección que conecta con su carácter.

Paola Jara sorprende al confesar cómo está recuperando su figura tras ser mamá Paola Jara

Paola Jara revela el secreto con el que recupera su figura tras dar a luz: “Yo soy muy ansiosa”

Así fue la propuesta que llevó a Johana Fadul a La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

La verdadera razón por la que Johana Fadul aceptó estar en La casa de los famosos Colombia 2026

Ángela Aguilar cerró el 2025 con un mensaje cargado de reflexión. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar revela detalles y emociona al iniciar el año de su boda

Imagen de los tres Reyes Magos Curiosidades

Día de Reyes: ¿por qué en Colombia se celebra distinto a otros países?