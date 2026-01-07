Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Isabella Ladera denunció que están usando su identidad para estafas: esto dijo

Isabella Ladera denunció que personas inescrupulosas se están haciendo pasar por ella para estafar a la gente.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué dijo Isabella Ladera al denunciar estafas que usan su identidad?
¿Qué dijo Isabella Ladera al denunciar estafas que usan su identidad? (Foto AFP: Ivan Apfel).

La reconocida modelo venezolana Isabella Ladera alertó a sus cientos de seguidores sobre personas inescrupulosas que estarían usando su imagen para estafar en redes sociales. La creadora de contenido hizo un llamado para que no cayeran en estas actividades ilícitas, mientras busca una solución que permita frenar este tipo de engaños.

¿Qué advertencia hizo Isabella Ladera tras detectar estafas con su identidad?

A través de sus redes sociales oficiales, Isabella Ladera alertó a sus seguidores para que no cayeran en estafas en redes sociales que utilizan su imagen y su nombre. Según explicó, hay personas que se están haciendo pasar por ella en Facebook al subir contenido duplicado que ya había sido creado por la influenciadora, con el fin de obtener ganancias monetarias de manera indebida.

Isabella Ladera alerta por estafas con su nombre.
Isabella Ladera alerta por estafas con su nombre. (Foto AFP: Ivan Apfel).

Asimismo, pidió a sus seguidores que hicieran caso omiso a ese contenido que no proviene de sus plataformas oficiales y que lo denunciaran mientras ella encontraba una solución para detener esta situación.

“Hay cuentas de Facebook haciendo dinero con mi nombre y contenido y no soy yo. En lo que resuelva, te muestro mi Facebook. Mientras tanto, bloquea las que veas, porfa”, comentó la modelo.

Con esto, Ladera invitó a verificar siempre las cuentas oficiales antes de interactuar con publicaciones y aseguró que continuará trabajando para frenar el uso indebido de su identidad en redes sociales.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la inesperada alerta de estafa de Isabella Ladera?

La inesperada alerta de Isabella Ladera sobre estafas usando su identidad no pasó desapercibida en redes sociales. Tras el mensaje de la creadora de contenido, decenas de internautas reaccionaron con sorpresa y preocupación.

Comentarios como: “Isa, no he visto nada al respecto, pero ahora lo tendré en cuenta”, “yo sí una cuenta que estaba promocionando contenido de ella, se me hizo raro”, “uno ya no está a salvo en ningún lado”, “pero la gente debería saber que solo las cuentas verificadas son las oficiales”, “Ay, Isa, espero que todo se solucione pronto”, fueron algunos de los que destacaron en redes sociales tras la alerta de Ladera.

Usan la identidad de Isabella Ladera para estafar y esto fue lo que dijo
Usan la identidad de Isabella Ladera para estafar y esto fue lo que dijo. (Foto AFP: Ivan Apfel).
