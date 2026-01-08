Juanda Caribe sorprende al revelar cuántos personajes interpretará a La casa de los famosos 3

Juanda Caribe, creador de contenido y comediante barranquillero, reveló detalles sobre su preparación para ingresar a La casa de los famosos 3. En una entrevista con Buen día, Colombia, el humorista habló sobre la cantidad de personajes que interpretará dentro del reality y cómo los seleccionó.

¿Cuáles son las habilidades de Juanda Caribe?

Juanda Caribe, cuyo nombre real es Juan David Muñoz, es conocido por su habilidad para la imitación y la creación de personajes que representan rasgos culturales de la región Caribe.

A lo largo de su carrera, ha construido una propuesta basada en voces, gestos y expresiones que los internautas identifican con contextos sociales y figuras públicas. Según sus seguidores, esta versatilidad ha sido clave para consolidar su presencia en plataformas digitales y espectáculos en vivo.

El comediante ha señalado en diferentes espacios que su trabajo nace de la observación y de experiencias propias, lo que le ha permitido desarrollar personajes con los que el público se siente identificado. Esta habilidad será uno de los elementos que llevará a La casa de los famosos 3.

¿A qué personajes interpreta Juanda Caribe?

Dentro de su repertorio, Juanda Caribe cuenta con personajes originales creados para sus rutinas y contenido digital. Entre ellos se encuentran El Malapaga, Cocolio y La Chiqui, además de otros personajes del entorno costeño que surgieron en sus inicios junto a varios de sus colegas.

A esto se suman sus imitaciones de figuras públicas. El comediante ha trabajado voces de personajes como: Carlos “El Pibe” Valderrama, Teófilo Gutiérrez y Radamel Falcao García; así como cantantes del género vallenato como: Diomedes Díaz, Silvestre Dangond y Martín Elías.

¿Cuántos personajes interpretará Juanda Caribe en La casa de los famosos?

Durante la conversación, Juanda Caribe confirmó que interpretará 24 personajes dentro de La casa de los famosos 2026. Según explicó, inicialmente presentó una lista que constaba de 73, pero tras un proceso de selección interna y la aprobación del jefe del programa, se definió el número final.

El comediante explicó que la selección de algunos personajes se realizó mediante votaciones internas, mientras que otros fueron elegidos directamente por la producción, como parte de la preparación para el estreno del reality, que se llevará a cabo el 12 de enero a las 8:00 p.m., por Canal RCN y su aplicación oficial.

