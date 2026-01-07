La casa de los famosos: Manuela Gómez expresó su emoción por regresar a la televisión

Manuela Gómez, participante confirmada por El Jefe de La casa de los famosos Colombia para su tercera temporada, se mostró completamente emocionada y un poco nerviosa por su regreso a la televisión. La influenciadora invitó a sus fanáticos a no perderse el inicio de esta telenovela de la vida en vivo, que dará inicio el próximo lunes 12 de enero por el Canal RCN.

¿Qué dijo Manuela Gómez sobre su esperado regreso a la televisión en La casa de los famosos?

Manuela Gómez fue la primera participante anunciada por El Jefe para la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia 2026, lo que generó gran expectativa entre los televidentes que esperan con entusiasmo el inicio del reality.

Manuela Gómez es la primera participante confirmada por El Jefe. Foto: Canal RCN

La influenciadora y empresaria aprovechó un espacio en su apretada agenda para realizar una dinámica de preguntas y respuestas a través de sus redes sociales, con el fin de resolver dudas de sus seguidores sobre su participación en el programa.

Por medio de un video publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Manuela respondió a una pregunta relacionada con el estreno del reality y aprovechó para invitar a sus fans a no perderse su regreso a la televisión.

Manuela Gómez está lista para la tercera temporada de La casa de los famosos Col 3. Foto Canal RCN

Gómez confesó sentirse nerviosa ante la cercanía del inicio del programa, ya que volverá a vivir la experiencia de un reality, esta vez transmitido las 24 horas del día a través de la app del Canal RCN. Además, recordó que la cita será el próximo lunes 12 de enero por el Canal RCN.

“Mis amores, el 12 de enero a las 8 p.m. me verán por televisión. Dios mío, estoy muy nerviosa. No se pueden perder este gran lanzamiento”.

¿Qué otros participantes estarán en La casa de los famosos Colombia 2026?

Junto a Manuela Gómez también estarán participando en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia grandes personalidades del mundo del entretenimiento, entre esos Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño, Juanse Laverde, Alejandro Estrada, Renzo Meneses, Beba de la Cruz, Jay Torres, Juan Palau, Juanda Caribe, Mariana Zapata, Sara Uribe y Sofía Jaramillo.