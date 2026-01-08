Así fue la conmovedora carta que la Oreja de Van Gogh entregó a Amaia Montero

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh no solo ha marcado uno de los momentos musicales más comentados del inicio de 2026, también ha dejado una huella profundamente emocional que confirma que, pese al paso del tiempo, los lazos verdaderos no se rompen.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?, el nuevo programa del Canal RCN

¿Qué dijo La Oreja de Van Gogh en su mensaje a Amaia Montero?

Lejos de un comunicado frío o protocolario, los integrantes de la banda decidieron expresarse desde un lugar honesto y describieron a Amaia como una artista fuera de lo común, alguien en apariencia sencilla, pero con un universo creativo desbordante.

Destacaron su capacidad para crear melodías, su sensibilidad artística y esa forma tan particular de conectar con quienes la rodean sin esfuerzo.

El mensaje dejó claro que, más allá de los años de separación, el tiempo compartido conserva la misma magia y que retomar el camino juntos no requiere certezas absolutas, solo la convicción de hacerlo acompañados.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio sufrió el hurto de una de sus costosas joyas en pleno festival; así ocurrió

¿Cómo reaccionó Amaia Montero a las palabras de sus compañeros?

La respuesta de Amaia no tardó en llegar y estuvo cargada de una emoción palpable, la cantante confesó que leer aquel mensaje fue como verse reflejada en un espejo comprensivo, uno que no juzga y que logra entender incluso aquello que ella misma a veces no sabe cómo poner en palabras.

Así fue el anuncio del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. Foto | GUILLERMO LEGARIA.

Para ella, este reencuentro no se basa en planes rígidos ni en destinos definidos, sino en la confianza mutua, la música compartida y la certeza de caminar juntos, incluso sin saber exactamente hacia dónde.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Nicolás Arrieta reapareció y reveló por qué no estuvo en la rueda de prensa de La casa de los famosos

¿Por qué el reencuentro entre La oreja de Vang Gogh y Amaia Montero marca una nueva etapa para la banda?

Más que un simple regreso artístico, este intercambio simboliza una reconciliación profunda, tanto humana como creativa, Amaia cerró su mensaje reconociendo que no es una persona sencilla, pero afirmando con claridad que su corazón se ha hecho más grande gracias al amor compartido con la banda.

La Oreja de Van Gogh confirmó el regreso de Amaia Montero. Foto | TERESITA CHAVARRIA.

Este gesto llega justo antes del inicio de la gira Tantas cosas que contar Tour 2026, que comenzará el 9 de mayo en Bilbao y recorrerá varias ciudades.

Para los seguidores de La Oreja de Van Gogh, no se trata solo de volver a escuchar canciones icónicas en vivo, sino de presenciar la confirmación de que algunas historias, cuando están hechas de música siempre encuentran la manera de continuar.