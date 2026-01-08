Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Nicolás Arrieta reapareció y reveló por qué no estuvo en la rueda de prensa de La casa de los famosos

Nicolás Arrieta reapareció y reveló por qué no estuvo en la rueda de prensa de La casa de los famosos

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Nicolás Arrieta posando a la cámara.
Nicolás Arrieta confirmó que estará en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Nicolás Arrieta, uno de los participantes confirmados para La casa de los famosos Colombia 2026, recientemente captó la atención tras revelar la razón por la que no pudo asistir a la rueda de prensa del reality que tuvo lugar en la mañana de hoy jueves 08 de enero.

Artículos relacionados

¿Por qué Nicolás Arrieta no estuvo en la rueda de prensa de La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el polémico creador de contenido ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, reapareció para contarles el verdadero motivo por el que se ausentó en el evento en donde estuvieron presentes los demás habitantes confirmados.

Artículos relacionados

"No alcancé a ir a la rueda de prensa de La casa de los famosos Colombia porque tenía unos compromisillos", dijo el creador de contenido por medio de sus historias.

Artículos relacionados

Durante sus declaraciones, el participante de esta tercera temporada, se mostró expectante por la experiencia que está a punto de comenzar, pues incluso, aprovechó para pedirle a su comunidad que le dé algunas recomendaciones para su estadía en la casa más famosa del país.

Nicolás Arrieta posando a la cámara.
Nicolás Arrieta reveló la razón por la que no asistió a la rueda de prensa de La casa de los famosos Colombia . Foto | Canal RCN.

"Pasen tips, qué llevo, qué debería llevar, qué son las cosas importantes que debería llevar en la maleta, qué hay que hacer antes de uno entrar a eso, echen tips a ver qué onda", comentó Arrieta con evidente emoción por lo que está por venir.

¿Nicolás Arrieta tuvo que confirmar nuevamente su participación a La casa de los famosos Colombia?

La razón por la que el influenciador bogotano tuvo que confirmar nuevamente que sí estará en el reality de convivencia, es porque durante la mencionada rueda de prensa no se presentó, situación que, muy seguramente generó dudas entre los internautas.

"Vamos a ver qué pasa, pero sí entro, sí entro, allá nos vemos, yo no sé ni qué vaya a pasar", expresó Nicolás despejando así cualquier comentario que se haya generado al respecto.

Por ahora, el creador digital, al igual que los demás participantes confirmados, se preparan para abrir las puertas de esta tercera temporada que desde ya promete dar mucho de qué hablar.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Confirman la causa de muerte del actor James Ransone Talento internacional

Confirman la causa de muerte del actor James Ransone, estrella de The Wire

Se confirma la causa de muerte del actor James Ransone, recordado por The Wire. Familiares y colegas lo despidieron con emotivos mensajes.

Reconocido cantante reta a Westcol. Westcol

Reconocido cantante lanza un inesperado reto a Westcol: "Si pierdo me retiro de la música"

Reconocido influencer y cantante causó revuelo con un inesperado reto a Westcol que divide opiniones en redes sociales.

Jhonny Rivera sorprendió al reunirse con el misterioso influencer Camilo Cifuentes Jhonny Rivera

Jhonny Rivera puso fin al misterio y mostró a Camilo Cifuentes: “yo afán sí tengo”, dijo

Jhonny Rivera se reunió con Camilo Cifuentes, el influencer anónimo dedicado a ayudar a otros, y generó gran emoción.

Lo más superlike

Amaia Montero del grupo "La Oreja de Van Gogh" canta en el Centro de Convenciones ATLAPA. Talento internacional

Así fue la conmovedora carta que la Oreja de Van Gogh entregó a Amaia Montero

La Oreja de Van Gogh y Amaia Montero protagonizaron un intercambio de mensajes cargado de emoción que confirmó su conexión tras 17 años.

Joven creadora de contenido pide ayuda urgente para costear tratamiento contra cáncer. Talento internacional

Joven creadora de contenido pide ayuda urgente para costear tratamiento contra cáncer

La casa de los famosos

Valentino Lázaro rompe el silencio tras ser confirmado en La casa de los famosos Colombia 3

Mujer sosteniendo a su hijo - Examen cerebral. Talento internacional

Reconocida actriz sometió a su hijo a delicada operación en el cerebro

Dormir más de nueve horas al día se asocia a un mayor riesgo de mortalidad. Salud

Dormir más de 9 horas puede aumentar el riesgo de mortalidad, según expertos