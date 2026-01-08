Nicolás Arrieta reapareció y reveló por qué no estuvo en la rueda de prensa de La casa de los famosos

Nicolás Arrieta, uno de los participantes confirmados para La casa de los famosos Colombia 2026, recientemente captó la atención tras revelar la razón por la que no pudo asistir a la rueda de prensa del reality que tuvo lugar en la mañana de hoy jueves 08 de enero.

¿Por qué Nicolás Arrieta no estuvo en la rueda de prensa de La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el polémico creador de contenido ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, reapareció para contarles el verdadero motivo por el que se ausentó en el evento en donde estuvieron presentes los demás habitantes confirmados.

"No alcancé a ir a la rueda de prensa de La casa de los famosos Colombia porque tenía unos compromisillos", dijo el creador de contenido por medio de sus historias.

Durante sus declaraciones, el participante de esta tercera temporada, se mostró expectante por la experiencia que está a punto de comenzar, pues incluso, aprovechó para pedirle a su comunidad que le dé algunas recomendaciones para su estadía en la casa más famosa del país.

Nicolás Arrieta reveló la razón por la que no asistió a la rueda de prensa de La casa de los famosos Colombia . Foto | Canal RCN.

"Pasen tips, qué llevo, qué debería llevar, qué son las cosas importantes que debería llevar en la maleta, qué hay que hacer antes de uno entrar a eso, echen tips a ver qué onda", comentó Arrieta con evidente emoción por lo que está por venir.

¿Nicolás Arrieta tuvo que confirmar nuevamente su participación a La casa de los famosos Colombia?

La razón por la que el influenciador bogotano tuvo que confirmar nuevamente que sí estará en el reality de convivencia, es porque durante la mencionada rueda de prensa no se presentó, situación que, muy seguramente generó dudas entre los internautas.

"Vamos a ver qué pasa, pero sí entro, sí entro, allá nos vemos, yo no sé ni qué vaya a pasar", expresó Nicolás despejando así cualquier comentario que se haya generado al respecto.

Por ahora, el creador digital, al igual que los demás participantes confirmados, se preparan para abrir las puertas de esta tercera temporada que desde ya promete dar mucho de qué hablar.