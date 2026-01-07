Sara Uribe rompió el silencio y se despachó contra Yina Calderón: “un mueble no piensa”

La nueva temporada de la casa de los famosos Colombia, sigue desatando reacciones entre los internautas y seguidores del programa, especialmente por los nombres de los participantes que harán parte de esta tercera edición del reality de convivencia.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la participación de Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia?

Una de las personalidades que recientemente se pronunció para dar su opinión frente a los famosos confirmados, fue Yina Calderón,quien fiel a su estilo, se fue en contra de una de las participantes, puntualmente sobre Sara Uribe, una de las recientes confirmadas de esta temporada.

"Sara, te quiero mucho, pero para mí ahorita es un mueble", fueron las palabras de la exparticipante del reality de convivencia.

¿Qué respondió Sara Uribe sobre las críticas que recibió de Yina Calderón?

Ante la fuerte acusación que le hizo, Sara no guardó silencio, pues en una reciente aparición en medio de una dinámica que realizó en su cuenta de Instagram, decidió referirse al tema y dar una respuesta contundente, esto luego de que decidiera preguntarle al público qué querían ver durante su participación y un usuario le dijera lo siguiente:

"Que des bastante contenido, secciones, invéntate entrevistas, lo tienes todo para ganar Sara", señaló el internauta. Por su parte, la modelo y empresaria dijo lo siguiente: "Va pa esa, lo que pasa es que estoy un poco preocupada, porque es que un mueble no piensa, un mueble va a ser un mueble".

Y aunque en ningún momento mencionó a Calderón, fue evidente que se trató de una clara respuesta hacia la empresaria de fajas.

Yina Calderón tildó de mueble a Sara Uribe. Foto | Canal RCN.

Finalmente, la empresaria insistió en que se siente preocupada, ya que si se empeña en dar contenido, "dejará de ser un mueble".

Recordemos que Sara, se convirtió en la nueva habitante de esta tercera temporada, anuncio que causó furor en las redes sociales, pues se trata de una mujer con amplia trayectoria en televisión nacional y con mucho que aportarle al reality de convivencia.

Sara Uribe se defendió de comentario de Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

¿Quiénes son los participantes de esta tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Cabe señalar que junto a Sara, hay un grupo selecto de famosos que desde ya prometen poner a temblar la casa, ellos son:

Manuela Gómez

'Campanita'

Johanna Fadul

Marilyn Patiño

Juanse Laverde

Alejandro Estrada

Renzo Meneses

Beba

Jay Torres

Juan Palau

Sara Uribe

Mariana Zapata

Sofía Jaramillo

Es importante recordar que, además de los revelados por el jefe para esta tercera edición, también estarán aquellos que fueron elegidos directamente por medio de votaciones del público, es decir, Nicolás Arrieta, Alexa Torrez, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz y Tebi Bernal.