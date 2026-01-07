Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sara Uribe rompió el silencio y se despachó contra Yina Calderón: “un mueble no piensa”

Sara Uribe, una de las recientes confirmadas para La casa de los famosos Colombia 2026, se defendió con contundente respuesta.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025 - Sara Uribe posando a la cámara.
La pulla que Yina Calderón le lanzó a Sara Uribe. Foto | Canal RCN.

La nueva temporada de la casa de los famosos Colombia, sigue desatando reacciones entre los internautas y seguidores del programa, especialmente por los nombres de los participantes que harán parte de esta tercera edición del reality de convivencia.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la participación de Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia?

Una de las personalidades que recientemente se pronunció para dar su opinión frente a los famosos confirmados, fue Yina Calderón,quien fiel a su estilo, se fue en contra de una de las participantes, puntualmente sobre Sara Uribe, una de las recientes confirmadas de esta temporada.

"Sara, te quiero mucho, pero para mí ahorita es un mueble", fueron las palabras de la exparticipante del reality de convivencia.

¿Qué respondió Sara Uribe sobre las críticas que recibió de Yina Calderón?

Ante la fuerte acusación que le hizo, Sara no guardó silencio, pues en una reciente aparición en medio de una dinámica que realizó en su cuenta de Instagram, decidió referirse al tema y dar una respuesta contundente, esto luego de que decidiera preguntarle al público qué querían ver durante su participación y un usuario le dijera lo siguiente:

"Que des bastante contenido, secciones, invéntate entrevistas, lo tienes todo para ganar Sara", señaló el internauta. Por su parte, la modelo y empresaria dijo lo siguiente: "Va pa esa, lo que pasa es que estoy un poco preocupada, porque es que un mueble no piensa, un mueble va a ser un mueble".

Y aunque en ningún momento mencionó a Calderón, fue evidente que se trató de una clara respuesta hacia la empresaria de fajas.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón tildó de mueble a Sara Uribe. Foto | Canal RCN.

Finalmente, la empresaria insistió en que se siente preocupada, ya que si se empeña en dar contenido, "dejará de ser un mueble".

Recordemos que Sara, se convirtió en la nueva habitante de esta tercera temporada, anuncio que causó furor en las redes sociales, pues se trata de una mujer con amplia trayectoria en televisión nacional y con mucho que aportarle al reality de convivencia.

Sara Uribe posando a la cámara.
Sara Uribe se defendió de comentario de Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

¿Quiénes son los participantes de esta tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Cabe señalar que junto a Sara, hay un grupo selecto de famosos que desde ya prometen poner a temblar la casa, ellos son:

  • Manuela Gómez
  • 'Campanita'
  • Johanna Fadul
  • Marilyn Patiño
  • Juanse Laverde
  • Alejandro Estrada
  • Renzo Meneses
  • Beba
  • Jay Torres
  • Juan Palau
  • Sara Uribe
  • Mariana Zapata
  • Sofía Jaramillo

Es importante recordar que, además de los revelados por el jefe para esta tercera edición, también estarán aquellos que fueron elegidos directamente por medio de votaciones del público, es decir, Nicolás Arrieta, Alexa Torrez, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz y Tebi Bernal.

Famosa estadounidense sorprende al confesar que quiere ser “congelada y preservada” para mantenerse joven Khloé Kardashian

Famosa estadounidense sorprende al confesar que quiere ser “congelada y preservada” para mantenerse joven

Famosa confiesa que quiere “congelarse y preservarse” para seguir viéndose joven y revela su relación con la vanidad y los retoques estéticos.

Lionel Messi calificó a Bad Bunny como un fenómeno que conecta culturas y generaciones. Lionel Messi

Lionel Messi reveló detalles sobre su vínculo con Bad Bunny

Lionel Messi habló sin solemnidad sobre su vínculo con Bad Bunny y reflexionó sobre cómo el fútbol y la música se cruzan en la cultura actual.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón arremetió contra Sara Uribe y la tildó de 'mueble' antes de su ingreso a La casa de los famosos

Yina Calderón dejó ver su opinión sin filtros sobre Sara Uribe, quien hace pocos días fue confirmada como participante de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

La sorpresa que recibió Alexa Torrex antes de La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Alexa Torrex recibió inesperada sorpresa antes de entrar a La casa de los famosos 3, ¿qué sucedió?

Alexa Torrex compartió el detalle que recibió de Jorman Tolosa, su prometido, antes de ingresar a La casa de los famosos 3.

Ángela Aguilar cerró el 2025 con un mensaje cargado de reflexión. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar revela detalles y emociona al iniciar el año de su boda

Paola Jara responde si duerme desde que nació Emilia Paola Jara

Paola Jara impacta al contar cómo vive las noches desde que nació su bebé Emilia

Imagen de los tres Reyes Magos Curiosidades

Día de Reyes: ¿por qué en Colombia se celebra distinto a otros países?

Expertos explican que simplificar decisiones diarias ayuda a disminuir la carga mental al volver a la rutina. Salud

Esta sería la clave para volver a la rutina después de vacaciones, según expertos