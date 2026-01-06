Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón habló sin tapujos sobre su próxima operación, ¿en qué parte será?

Yina Calderón sacudió nuevamente las redes al confirmar que nuevamente se hará un procedimiento en su cuerpo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón en Buen día Colombia.
Yina Calderón reveló que se hará procedimiento estético. Foto | Canal RCN.

YIna Calderón, una de las mujeres que constantemente se encuentran en medio de la polémica, recientemente llamó la atención tras confirmar que hará procedimiento estético en particular zona del cuerpo.

Artículos relacionados

¿En qué parte del cuerpo se hará procedimiento estético Yina Calderón?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la controversial creadora de contenido acumula miles de seguidores, apareció y esta vez desde paradisiaco lugar, sin embargo, en esta oportunidad no para dar una de sus opiniones, sino para revelar que pronto se hará una nueva intervención.

Artículos relacionados

"Estoy aquí en un hotel divino, aprovechando comiendo porque me voy a operar, entonces estoy aprovechando para comer porque el cul0te que va a dejar el Dr. no tiene nombre, ah", comentó la empresaria de fajas por medio de sus historias.

Artículos relacionados

En medio de sus declaraciones, la mujer no dudó elogiar no solo sus atributos físicos, pues considera que tiene actitud, talento, carisma y próximamente un "cul0te", por lo que señaló que luego de hacerse el mencionado procedimiento, no la va a parar nadie.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón confirmó nuevo procedimiento estético. Foto | Canal RCN.

¿Cuándo se opera Yina Calderón?

Aunque la exparticipante de La casa de los famosos Colombia no especificó fecha de cuándo se realizará la operación, si dejó claro que esto será pronto, pues, cabe señalar, hace un par de días también se mostró directamente desde el consultorio del doctor en lo que sería una cita para definir detalles.

El anuncio sobre su nueva operación en esta zona del cuerpo, lo hizo desde un hotel espectacular hotel al que llegó en las últimas horas junto a sus mamá, con quien compartirá en este sitio ubicado en Guatapé.

"Vean pa' donde me traje a mi mamá, ustedes saben hace cuánto yo quería venir a este hotel... esto es con todos los poderes sayayines, nenés, llegué al mejor hotel de Guatapé, o sea, esto es una cosa loca", señaló Yina en un reciente video mostrando el lugar.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón se hará operación en su cuerpo. Foto | Canal RCN.

Por ahora, Calderón permanecerá por algunos días disfrutando de unos merecidos días de descanso junto a su mamá, mientras se prepara para lo que serán sus proyectos en este año que acaba de empezar.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Exparticipante de La casa de los famosos generó revuelo. Alfredo Redes

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia confirmó su reconciliación con su expareja

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia confirmó su reconciliación y sorprendió con románticas fotografías en redes.

Cambio de look de Dayana Jaimes Dayana Jaimes

Dayana Jaimes reaparece renovada y su cambio de look da de qué hablar: “Lloré, reí, sufrí”

El cambio de look de Dayana Jaimes generó reacciones y volvió a ponerla en el centro de la conversación digital.

Luisa Fernanda W habla de una de sus intervenciones de belleza Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W habla de una de sus intervenciones de belleza, ¿se arrepiente?

Luisa Fernanda W sorprendió al hablar acerca de uno de sus procedimientos de belleza y confesar si se arrepiente de él.

Lo más superlike

Juan Palau habla de los muebles de La casa de los famosos 2026 La casa de los famosos

Juan Palau revela a los participantes que podrían ser los “muebles” en La casa de los famosos 3

Juan Palau, participante de La casa de los famosos 2026, sorprendió al revelar quienes serían ‘los muebles’ de esta temporada.

Miley Cyrus llama la atención al mostrarse molesta con un fotógrafo Miley Cyrus

Miley Cyrus llama la atención al mostrarse molesta con un fotógrafo, ¿qué sucedió?

Expertos explican que simplificar decisiones diarias ayuda a disminuir la carga mental al volver a la rutina. Salud

Esta sería la clave para volver a la rutina después de vacaciones, según expertos

Ángela Aguilar es ignorada. Christian Nodal

EN VIDEO: Así fue el incómodo momento que vivió Ángela Aguilar con sus fans junto a Christian Nodal

Terror en casa de un director de cine tras explosión de una power bank Talento nacional

Power bank explotó y dejó calcinada la vivienda de un reconocido director de cine