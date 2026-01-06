Yina Calderón habló sin tapujos sobre su próxima operación, ¿en qué parte será?

YIna Calderón, una de las mujeres que constantemente se encuentran en medio de la polémica, recientemente llamó la atención tras confirmar que hará procedimiento estético en particular zona del cuerpo.

¿En qué parte del cuerpo se hará procedimiento estético Yina Calderón?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la controversial creadora de contenido acumula miles de seguidores, apareció y esta vez desde paradisiaco lugar, sin embargo, en esta oportunidad no para dar una de sus opiniones, sino para revelar que pronto se hará una nueva intervención.

"Estoy aquí en un hotel divino, aprovechando comiendo porque me voy a operar, entonces estoy aprovechando para comer porque el cul0te que va a dejar el Dr. no tiene nombre, ah", comentó la empresaria de fajas por medio de sus historias.

En medio de sus declaraciones, la mujer no dudó elogiar no solo sus atributos físicos, pues considera que tiene actitud, talento, carisma y próximamente un "cul0te", por lo que señaló que luego de hacerse el mencionado procedimiento, no la va a parar nadie.

Yina Calderón confirmó nuevo procedimiento estético. Foto | Canal RCN.

¿Cuándo se opera Yina Calderón?

Aunque la exparticipante de La casa de los famosos Colombia no especificó fecha de cuándo se realizará la operación, si dejó claro que esto será pronto, pues, cabe señalar, hace un par de días también se mostró directamente desde el consultorio del doctor en lo que sería una cita para definir detalles.

El anuncio sobre su nueva operación en esta zona del cuerpo, lo hizo desde un hotel espectacular hotel al que llegó en las últimas horas junto a sus mamá, con quien compartirá en este sitio ubicado en Guatapé.

"Vean pa' donde me traje a mi mamá, ustedes saben hace cuánto yo quería venir a este hotel... esto es con todos los poderes sayayines, nenés, llegué al mejor hotel de Guatapé, o sea, esto es una cosa loca", señaló Yina en un reciente video mostrando el lugar.

Yina Calderón se hará operación en su cuerpo. Foto | Canal RCN.

Por ahora, Calderón permanecerá por algunos días disfrutando de unos merecidos días de descanso junto a su mamá, mientras se prepara para lo que serán sus proyectos en este año que acaba de empezar.