Yeferson Cossio sufrió el hurto de una de sus costosas joyas en pleno festival; así ocurrió

El creador de contenido Yeferson Cossio reveló que sufrió un hurto durante una de sus celebraciones.

Yeferson Cossio cuenta cómo perdió su joya mientras compartía con sus fans. (Foto Canal RCN)

¿Cómo le quitaron la cadena de oro a Yeferson Cossio en una de sus celebraciones?

El influenciador contó por medio de un video que mientras se tomaba unas fotografías con sus seguidores le quitaron el dije de su cadena de oro.

En el clip, Cossio expresa que, aunque le quitaron la calavera que adornaba la joya, no le quitaron las ganas de fiesta.

También dijo que sabía y tenía plenamente identificado a la persona que cometió el acto y que lo iba a exponer en una de las plataformas digitales en donde hace sus transmisiones en vivo.

Yeferson lejos de molestarse o dañarse el rato, siguió bailando y disfrutando del evento.

“Yo sé quien fue el l4drón”, expresó Yeferson Cossio en su publicación.

¿Cuál fue el problema médico que tuvo Yeferson Cossio?

Por otra parte, Yeferson Cossio recibió muchas críticas por parte de los internautas debido a su estado de salud.

Terminando el año, Yeferson sufrió un problema médico que lo dejó hospitalizado. Según sus palabras, sufrió una afección cardíaca que casi le quita la vida.

Sin embargo, solo unos días después estaba celebrando en una marranada junto a sus amigos y familiares y posteriormente disfrutando de tres días seguidos de fiesta electrónica en Cartagena, por lo que muchos internautas insinuaron que Cossio estaba fingiendo su problema de salud y que lo único que estaba buscando era visibilidad.

Algunos usuarios lo acusaron de exagerar su padecimiento, mientras otros defendieron su derecho a disfrutar de la vida después de superar un momento difícil.

Cossio no ha aclarado estas especulaciones. En sus historias se le ha visto de fiesta en fiesta, pero con un estado de salud óptimo.

En medio de estas críticas, Cossio se mostró molesto hace unos días al denunciar que muchas páginas y cuentas, especialmente en la plataforma TikTok, lo dan por fallecido de manera constante con el único fin de conseguir likes y vistas.

Este tipo de rumores, según él, no solo afectan su imagen pública, sino que también generan preocupación entre sus seguidores y familiares.