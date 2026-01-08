¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?, el nuevo programa del Canal RCN

Durante este jueves 8 de enero, el jefe de La casa de los famosos Colombia le ha regalado muchas sorpresas a los televidentes y seguidores del programa, pues no solo confirmó un nuevo habitante para la tercera temporada, sino que dejó ver cómo luce su casa en este 2026.

Además de los cambios que tuvo su casa, el jefe dio a conocer el nombre de las habitaciones, pues como es de costumbre, en cada temporada los cambia, pero este año, también le dio una identidad al cuarto del líder.

Las sorpresas no terminan aquí, pues el Canal RCN estrena un nuevo programa que va de la mano con La casa de los famosos Colombia, pensando para que sea un espacio de conversación sobre lo que ocurre durante la gala del programa.

¿Cuál es el nuevo programa del Canal RCN que va de la mano con La casa de los famosos Colombia 2026?

¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos? es el nuevo formato del Canal RCN pensado como un espacio de conversación y debate profundo con respecto a lo que ocurre dentro de La casa de los famosos Colombia 2026.

¿Quiénes son los panelistas de ‘¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?

En la mesa de trabajo en la cual se debatirán los análisis del juego dentro de La casa de los famosos Colombia 2026 están:

Roberto Velásquez, conductor y estratega que tiene como objetivo analizar las estrategias dentro de la competencia y la psicología de cada decisión en La casa de los famosos, con el propósito de revelar las maniobras que usan los participantes para poder llegar a la gran final del programa.

Roberto Velásqeuz panelistas de ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos? (Foto: Canal RCN)

Néstor Parra, analista y productor que busca aportar objetividad con números y hacer un análisis de las decisiones del jefe de la competencia, para así revelarle a los televidentes las razones detrás de cada decisión en el reality.

¿Cómo y cuándo ver de ‘¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?

¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos? es un espacio para la pre gala y gala, o sea, iniciará una hora antes de la gala de domingo a domingo con los dos panelistas y con invitados.

Como es un espacio de análisis y conversación, Néstor y Roberto debatirán durante la emisión de la noche, en el que se hace el resumen de los momentos más importantes en La casa de los famosos Colombia 2026.

Este programa se podrá ver a través de la App del Canal RCN.