Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?, el nuevo programa del Canal RCN

El Canal RCN trae un programa en el que se hará un análisis profundo para entender el juego de La casa de los famosos Colombia 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Qué hay pa’ dañar? llega como nuevo espacio de análisis de La casa de famosos
El nuevo programa del Canal RCN: ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos? (Foto: Canal RCN)

Durante este jueves 8 de enero, el jefe de La casa de los famosos Colombia le ha regalado muchas sorpresas a los televidentes y seguidores del programa, pues no solo confirmó un nuevo habitante para la tercera temporada, sino que dejó ver cómo luce su casa en este 2026.

Artículos relacionados

Además de los cambios que tuvo su casa, el jefe dio a conocer el nombre de las habitaciones, pues como es de costumbre, en cada temporada los cambia, pero este año, también le dio una identidad al cuarto del líder.

Las sorpresas no terminan aquí, pues el Canal RCN estrena un nuevo programa que va de la mano con La casa de los famosos Colombia, pensando para que sea un espacio de conversación sobre lo que ocurre durante la gala del programa.

Artículos relacionados

¿Cuál es el nuevo programa del Canal RCN que va de la mano con La casa de los famosos Colombia 2026?

¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos? es el nuevo formato del Canal RCN pensado como un espacio de conversación y debate profundo con respecto a lo que ocurre dentro de La casa de los famosos Colombia 2026.

Artículos relacionados

¿Quiénes son los panelistas de ‘¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?

En la mesa de trabajo en la cual se debatirán los análisis del juego dentro de La casa de los famosos Colombia 2026 están:

Roberto Velásquez, conductor y estratega que tiene como objetivo analizar las estrategias dentro de la competencia y la psicología de cada decisión en La casa de los famosos, con el propósito de revelar las maniobras que usan los participantes para poder llegar a la gran final del programa.

El nuevo programa del Canal RCN: ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?
Roberto Velásqeuz panelistas de ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos? (Foto: Canal RCN)

Néstor Parra, analista y productor que busca aportar objetividad con números y hacer un análisis de las decisiones del jefe de la competencia, para así revelarle a los televidentes las razones detrás de cada decisión en el reality.

¿Cómo y cuándo ver de ‘¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?

¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos? es un espacio para la pre gala y gala, o sea, iniciará una hora antes de la gala de domingo a domingo con los dos panelistas y con invitados.

Como es un espacio de análisis y conversación, Néstor y Roberto debatirán durante la emisión de la noche, en el que se hace el resumen de los momentos más importantes en La casa de los famosos Colombia 2026.

Este programa se podrá ver a través de la App del Canal RCN.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Los meses y reacciones que desata Valentino Lázaro tras su ingreso a La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Los memes y reacciones que desata Valentino Lázaro tras su ingreso a La casa de los famosos Colombia

La confirmación de Valentino Lázaro a La casa de los famosos Colombia causó gran revuelo en redes y lluvia de comentarios.

Sara Uribe confiesa que apoyó a Altafulla para que ganara La casa de los famosos Colombia Sara Uribe

Sara Uribe confiesa a quién apoyó para que ganara en La casa de los famosos Colombia 2

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar en un video a quién apoyó para que ganara La casa de los famosos Colombia 2.

La casa de los famosos Colombia cambia de colores en 2026 La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia 2026: estos son los nuevos nombres de las habitaciones

El jefe hizo importantes cambios en La casa de los famosos Colombia 2026 y uno de ellos es el nombre de las habitaciones.

Lo más superlike

Yina Calderón vuelve a encender rumores con el Agropecuario Yina Calderón

Yina Calderón confirmaría posible romance con el Agropecuario: “yo ya soy una agropecuaria”

Yina Calderón aviva rumores de su supuesto romance con el Agropecuario, tras revelar que ya es “toda una agropecuaria”.

Dormir más de nueve horas al día se asocia a un mayor riesgo de mortalidad. Salud

Dormir más de 9 horas puede aumentar el riesgo de mortalidad, según expertos

Murió una joven streamer y reveló su último deseo antes de fallecer Talento internacional

Murió una joven streamer y reveló su último deseo antes de fallecer: “Quiero ser un árbol”

Yeison Jiménez llamó la atención tras un gesto hacia una artista callejera Yeison Jiménez

EN VIDEO: Yeison Jiménez sorprendió con inesperado gesto hacia una artista callejera de Manizales

Ángela Aguilar cerró el 2025 con un mensaje cargado de reflexión. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar revela detalles y emociona al iniciar el año de su boda