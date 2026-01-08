Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así luce ahora La casa de los famosos Colombia 2026, ¿cuáles son los cambios?

Llega la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026, no solo con nuevos habitantes, sino con cambios en su interior.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Los nuevos cambios de La casa de los famosos Colombia
Así se ve La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

La primera temporada de La casa de los famosos Colombia se vivió en el 2024, dejando como ganadora a la creadora de contenido Karen Sevillano, quien en la actualidad sigue siendo parte de la casa como presentadora del after show del reality.

En la temporada 2025, el ganador fue Altafulla y ambas ediciones del programa, el interior de la casa ha traído cambios y sorpresas.

Desde su primera temporada, hasta ahora en su tercera, La casa de los famosos Colombia ha cambiado mucho tras adaptar su diseño interior, dándole su toque creativo y único por cada año, pues nuevos participantes, nueva temporada, nuevos cambios en la casa.

Nuevos espacios en La casa de los famosos Colombia 2026
Nuevos habitantes, nuevos espacios en La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo luce ahora La casa de los famosos Colombia 2026?

La casa de los famosos Colombia 2026 les da la bienvenida a los nuevos habitantes de esta tercera temporada con un gran cambio en su interior, ya que este año, los cambios están en sus colores, por ejemplo, la sala animal print revela lo exótico e irreverente que puede ser esta temporada.

En el caso de los cuartos, los colores siguen siendo los mismos, mientras que, la terraza no solo será un espacio para las pruebas, sino de esparcimiento para los habitantes, quienes podrán “escuchar y juzgar”, en este espacio adaptado para la conversación.

En la entrada, los colores originales se toman el poder, no es animal print, pero sí tiene toques naturales, con colores verdes adaptando un espacio con plantas, pero así mismo, hay círculos de colores, dando un poco de vida a este espacio en el que se llora, se escucha, se saluda y se desprecia.

La casa de los famosos Colombia 2026
Así se ve La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto: Canal

¿Hay nuevos espacios en La casa de los famosos Colombia 2026?

Además de la adaptación de la terraza, un lugar en que al parecer traerá nuevas experiencias para los habitantes de La casa de los famosos Colombia 2026, los cuartos cambiaron sus nombres; ya no es fuego ni agua, como lo fue en el 2025.

En esta temporada, los cuartos se llamarán Calma y Tormenta; en el caso del cuarto del líder, este fue llamado: El cuarto del poder.

Uno de los detalles que en las temporadas pasadas pasaba desapercibido, eran las fotos de los participantes, recuerden que en el pasillo se vieron las imágenes en un gran tamaño de cada uno de los habitantes, pero este año, tiene un toque muy especial.

En el mismo lugar estarán las imágenes de cada uno de los famosos, pero en esta tercera temporada, no son una foto, son una ilustración de ellos como un superhéroe, representando a las mujeres y los hombres fuertes y poderosos.

Conoceremos más detalles de La casa de los famosos Colombia 2026 a partir de este lunes 12 de enero, tras su gran estreno en el Canal RCN a las 8:00 pm.

