Valentino Lázaro es el nuevo participante confirmado para La casa de los famosos Colombia 2026

Valentino Lázaro alista sus maletas y prepara su anhelada llegada a tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El jefe confirma a Valentino Lázaro como nuevo habitante de La casa de los famosos Colombia 2026
Valentino Lázaro nuevo habitante de La casa de los Famosos Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

En una rueda de prensa que se realizó en horas de la mañana de este jueves 8 de enero, el jefe de La casa de los famosos Colombia sacó a la luz el nombre del habitante que completa la lista de 23 participantes que harán parte de la tercera temporada del reality de la vida en vivo.

Se trata del creador de contenido, Valentino Lázaro , una de las revelaciones más esperadas por los televidentes, quienes esperaban con ansias conocer la confirmación de este nuevo habitante.

¿Por qué Valentino Lázaro es famoso?

Valentino Lázaro inició su carrera de influenciador a través de TikTok, pues aprovechó esta plataforma para hacer videos de coreografías, pero también ganó reconocimiento por su contenido de vida, moda y salud mental.

Valentino Lázaro nuevo habitante de La casa de los Famosos Colombia 2026
El jefe confirma a Valentino Lázaro como nuevo habitante de La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

El bailarín y tiktoker tuvo un gran crecimiento en las plataformas digitales no solo por su talento para las coreografías, sino que también se volvió el foco por sus opiniones personales, generando conversación y críticas por sus posturas.

En la actualidad, Valentino no solo genera contenido para redes sociales, sino que también es panelista de un podcast bastante popular en el país y allí, ha sido tanto aplaudido como cuestionado por su personalidad.

Su autenticidad y transparencia lo han llevado a ser reconocido en los Premios ICONO 2023 debido a su impacto social.

Valentino Lázaro estará en La casa de los famosos Colombia 2026
Valentino Lázaro se suma a La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo podría ser la convivencia de Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 2026?

La revelación de Valentino Lázaro ha sido una de las más esperadas, ya que sus fanáticos anhelaban que el creador de contenido llegara a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026 para generar contenido con su auténtica personalidad.

Por esto mismo, con su llegada a la casa más famosa del país, las expectativas de los televidentes y seguidores del programa son altas y no esperan menos de una personalidad como la de Valentino, quien tiene acostumbrado al público a generar bastante conversación.

 

¿Dónde ver La casa de los famosos Colombia 2026?

La casa de los famosos Colombia 2026 en su tercera temporada se estrena este lunes 12 de enero a las 8:00 pm a través del Canal RCN.

El 24/7 se podrá ver a través de la App Canal RCN para así no perderse ni un detalle de cómo conviven los 23 habitantes confirmados por el jefe, quien promete una temporada única y con mucho entretenimiento para los televidentes.

