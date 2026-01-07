El Jefe confirma a Sofía Jaramillo como nueva habitante de La casa de los famosos Colombia 2026

El Jefe volvió a sorprender a los seguidores de La casa de los famosos Colombia 2026 al confirmar el ingreso de una nueva participante. Se trata de Sofía Jaramillo, modelo, actriz y presentadora, quien se suma oficialmente al grupo de celebridades que harán parte de la tercera temporada del reality.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en la televisión! Murió reconocido actor tras batalla contra un cáncer poco común

Con esta confirmación, el programa continúa revelando los nombres que darán vida a la casa más famosa del país, elevando la expectativa a pocos días de su estreno, el 12 de enero de 2026

¿Quién es Sofía Jaramillo, la nueva participante elegida por El Jefe?

Sofía Jaramillo Valencia nació en Cali el 22 de junio de 1989 y cuenta con una amplia trayectoria en el mundo del entretenimiento. Desde muy joven incursionó en los medios, comenzando su carrera como actriz a los 14 años y como modelo a los 18.

Además, es hermana de la actriz y cantante Angélica Jaramillo, conocida por su participación en realities como Protagonistas de nuestra tele. En 2017, Sofía se convirtió en madre de Isaac, uno de los aspectos más importantes de su vida personal.

A lo largo de los años, Sofía Jaramillo se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas del modelaje en Colombia. Ha sido imagen de marcas como Dupree, Dlunaas, Napoli y Moda Internacional, posando en campañas de ropa privada, trajes de baño y moda casual.

En televisión, participó en producciones como Los tacones de Eva, emitida por el Canal RCN en 2006, y ha sido portada de revistas de gran circulación como TV y Novelas y SOHO. Su imagen también ha trascendido fronteras, apareciendo en medios impresos de Europa.

Además de su carrera artística, Sofía ha incursionado en el mundo empresarial. En 2014 se dio a conocer como empresaria con su proyecto de diseño de interiores llamado Tienda Mío. Posteriormente, lanzó su propia marca de vestidos de baño en noviembre de 2016.

Actualmente, también es propietaria de una tienda de comida saludable llamada Sofía por Sofía Jaramillo, enfocada en la venta de productos naturales, ampliando así su perfil como emprendedora.

Sofía Jaramillo es una modelo, actriz, empresaria y presentadora caleña. (Foto Canal RCN)

¿Sofía Jaramillo ha participado en realities?

Sofía hizo parte del reality Soldados 1.0, emitido por el Canal RCN. Durante su participación, fue sometida a tocar la campana debido a un asunto relacionado con su salud, cuyas causas no fueron esclarecidas públicamente.

Esta experiencia previa en formatos de convivencia y competencia podría jugar un papel clave en su desempeño dentro de La casa de los famosos Colombia 2026.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe habló de un nuevo embarazo tras un mes del nacimiento de su hija con Paola Jara

Datos curiosos de Sofía Jaramillo

Sofía ha revelado en distintas ocasiones aspectos particulares de su personalidad. Se ha descrito como claustrofóbica, amante de las frituras callejeras y se autodenomina “asocial”, a pesar de trabajar constantemente frente a las cámaras y en medios de comunicación.

Estas características podrían convertirse en factores determinantes durante su estadía en la casa, donde la convivencia y la exposición constante son parte esencial del formato.

Sofía Jaramillo se considera una persona asocial y de muy pocos amigos. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón asegura que se casa este año y deja a todos preguntándose: ¿con quién?

¿Quiénes son los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026?

La expectativa por el estreno de La casa de los famosos Colombia 2026 sigue creciendo. El reality del Canal RCN llegará a la pantalla el lunes 12 de enero, a las 8:00 p. m., y contará con transmisión continua a través de la aplicación oficial, permitiendo a los televidentes seguir cada detalle de la convivencia en tiempo real.

Tras la más reciente decisión de El Jefe, quien confirmó a Sofía Jaramillo como nueva habitante, ya se conoce gran parte del listado de celebridades que harán parte de esta temporada.

Los participantes confirmados hasta el momento son Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño, Juanse Laverde, Alejandro Estrada, Renzo Meneses, Beba de la Cruz, Jay Torres, Juan Palau, Juanda Caribe, Sara Uribe, Mariana Zapata y Sofía Jaramillo.

Con este grupo, esta nueva temporada apuesta por una mezcla de personalidades, trayectorias y estilos que promete generar tensión, alianzas y momentos memorables dentro de la casa más vista y famosa del país.