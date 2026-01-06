Yina Calderón asegura que se casa este año y deja a todos preguntándose: ¿con quién?

Yina Calderón volvió a captar la atención de las redes sociales tras asegurar que este 2026 podría llegar al altar.

La empresaria de fajas y creadora de contenido opita sorprendió a sus seguidores con una declaración que rápidamente generó reacciones, especialmente porque llega en medio de una etapa de reconciliación familiar.

La influencer, conocida por su personalidad directa y sin filtros, compartió varios videos en sus historias de Instagram en los que dejó entrever que este año marcaría un antes y un después en su vida personal.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y abrieron nuevamente el debate entre sus seguidores sobre su presente sentimental.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre su posible matrimonio?

A través de sus redes sociales, Yina mostró que decidió llevar a su madre de viaje para pasar tiempo juntas, un gesto que llamó la atención debido al distanciamiento que ambas habían tenido en el pasado.

En los videos publicados, la empresaria dejó ver detalles del hotel en el que se están hospedando en Guatapé, Antioquia.

En una de las grabaciones, Yina bromea con ella y le dice que no se puede quejar, ya que la está tratando “bonito”, rodeándola de comodidades y lujos. Sin embargo, la frase que más impacto causó fue cuando aseguró que su madre debía aprovechar ese momento porque este año planea casarse.

“Este año me caso”, afirmó la influencer, agregando que, cuando eso ocurra, su mamá la va a “perder”, comentario que dijo entre risas.

Las declaraciones despertaron curiosidad entre los internautas, quienes rápidamente comenzaron a preguntarse quién sería la persona con la que Yina planea dar ese paso, teniendo en cuenta que actualmente no ha confirmado una relación formal.

Yina confirmó que se casará en el 2026 y cuando eso pase la "perderán".

¿Por qué estuvieron distanciadas Yina Calderón y su madre?

La relación entre Yina Calderón y su madre atravesó un periodo complejo que fue ampliamente comentado en redes sociales. Según explicó la propia empresaria, el distanciamiento se dio porque no estaba de acuerdo con la relación sentimental que su mamá sostenía con un hombre considerablemente menor que ella.

Yina aseguró que tanto ella como su hermana Leonela se cansaron de ver que su madre iniciara relaciones de manera constante, incluso permitiendo que algunos de sus novios ingresaran a la casa poco tiempo después de comenzar el vínculo. Esta situación generó inconformidad en ambas, ya que sentían que su mamá priorizaba esas relaciones por encima de la familia.

La influencer no ocultó su molestia en varias ocasiones y expresó públicamente su desacuerdo, lo que terminó afectando la relación entre madre e hijas.

Ahora, con su madre nuevamente a su lado, Calderón afirmó que este año será importante para ella, tanto a nivel personal como emocional.

Yina Calderón estuvo un tiempo distanciada de su madre.

¿Yina Calderón tiene pareja actualmente?

Aunque Yina Calderón aseguró que se casaría este año, lo cierto es que no ha confirmado tener una relación formal. Sin embargo, en los últimos meses surgieron rumores que la vinculan sentimentalmente con el cantante puertorriqueño Asaf Torres.

Los comentarios comenzaron luego de que ambos compartieran tiempo juntos durante su participación en un reality y mostraran una cercanía constante que despertó la curiosidad del público. A esto se sumó que pasaron el Año Nuevo en Oporapa, Huila, tierra natal de Yina, junto a sus hermanas.

No obstante, Yina fue clara al afirmar que entre ellos solo existe una amistad. Además, reiteró que no tiene pareja y que, según su forma de pensar, es el hombre quien debe conquistar. “Ni es mi novio, ni conquisto yo a nadie”, concluyó, dejando claro que, aunque los rumores continúan, no hay una relación confirmada hasta el momento.