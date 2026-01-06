Mariana Zapata es la nueva habitante elegida por El Jefe para La casa de los famosos Colombia

El Jefe volvió a sorprender a la audiencia y a los seguidores del reality al confirmar el ingreso de una nueva participante a La casa de los famosos Colombia 2026.

A través de redes sociales, se anunció oficialmente que la reconocida influencer paisa, Mariana Zapata, se suma a la tercera temporada del programa, ampliando la lista de celebridades que competirán por llegar a la final.

La confirmación generó múltiples reacciones entre los seguidores del formato, quienes esperaban conocer el nombre de la nueva habitante. Con este anuncio, el reality continúa calentando motores de cara a su estreno, previsto para el 12 de enero a las 8 p.m. por las pantallas del Canal RCN.

¿Quién es Mariana Zapata, participante confirmada para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Mariana Zapata es una reconocida influencer y empresaria paisa, considerada una de las figuras más visibles de las redes sociales en Colombia. Tiene 24 años, nació en abril de 2001, y ha construido una comunidad sólida en plataformas digitales gracias a su contenido.

En su cuenta de Instagram acumula más de 4,1 millones de seguidores, donde comparte publicaciones relacionadas con su estilo de vida, viajes, moda y belleza. Su alcance en redes la ha convertido en una figura influyente dentro del ecosistema digital colombiano.

Además de su faceta como creadora de contenido, Mariana Zapata también se ha destacado como empresaria, ya que cuenta con su propia marca de productos para el cuidado del cabello, un proyecto que ha promocionado activamente a través de sus plataformas.

Mariana Zapata ya había estado cerca del reality en el pasado. La influencer hizo parte de un grupo de aspirantes para la temporada 2025, sin embargo, en ese momento no logró ser seleccionada para ingresar a la casa. Ahora, su panorama es distinto y llega a La casa de los famosos Colombia 2026 con una actitud renovada.

Mariana asegura venir mucho más preparada, dispuesta a darlo todo en la competencia, abierta a construir estrategias que puedan surgir en el camino y, sobre todo, a disfrutar la experiencia al máximo. Aunque su enfoque principal será el juego, la influencer no se cierra a lo que pueda pasar dentro de la casa y no descarta la posibilidad de que el amor también haga parte de su paso por el reality.

Con su ingreso, ya son 21 los participantes confirmados que se preparan para convivir bajo el mismo techo, expuestos las 24 horas del día a las cámaras y a la opinión del público. La llegada de Zapata refuerza la presencia de figuras provenientes del mundo digital, un perfil que ha tomado fuerza dentro del formato.

Mariana Zapata es una reconocida influencer y empresaria paisa.

¿Por qué es famosa Mariana Zapata?

Aunque es ampliamente conocida por su contenido en redes sociales, Mariana Zapata también ha estado en el centro de diversas polémicas públicas. Una de las más comentadas estuvo relacionada con Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Mariana Zapata también ha sido noticia por algunas de sus relaciones sentimentales, las cuales han estado bajo el escrutinio público. Aunque actualmente se encuentra soltera, en el pasado ha tenido vínculos amorosos con figuras conocidas del entretenimiento y las redes sociales.

Una de sus relaciones más recientes fue con Mr. Stiven, con quien terminó en agosto de 2025. Días antes de que se confirmara oficialmente la ruptura, la empresaria fue vista en compañía del futbolista Kevin Castaño, lo que generó comentarios y especulaciones en redes.

Otra de las relaciones más recordadas fue con el cantante Blessd, vínculo que llamó la atención debido a que el artista también fue pareja de Karina García. Asimismo, la última relación conocida de Mariana fue con JLexis, con quien terminó a inicios de diciembre de 2025.

Mariana Zapata se encuentra soltera y no se cierra a la posibilidad de encontrar el amor dentro de la casa.

¿Quiénes son los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026?

Cada vez falta menos para el estreno de La casa de los famosos Colombia 2026, que llegará a la televisión colombiana el lunes 12 de enero a las 8:00 p. m., a través del Canal RCN y su aplicación oficial. Los seguidores del reality podrán seguir el programa las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Con la llegada de Mariana Zapata, el grupo de participantes confirmados queda conformado por Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño, Juanse Laverde, Alejandro Estrada, Renzo Meneses, Beba de la Cruz, Jay Torres, Juan Palau, Juanda Caribe, Sara Uribe y Mariana Zapata.

En cuanto a la conducción del programa, Marcelo Cezán y Carla Giraldo regresan como presentadores principales de las galas nocturnas, mientras que Karen Sevillano y Vicky Berrío estarán a cargo del after show, acompañando a los televidentes con análisis y reacciones tras cada emisión.