Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sara Uribe destapa su estrategia para La casa de los famosos Colombia 2026

La modelo y empresaria Sara Uribe, no se guardó nada y dejó en evidencia la manera en la que piensa ganarse el cariño del público.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Sara Uribe posando a la cámara sonriente.
Sara Uribe reveló qué pueden esperar de ella en esta temporada de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Sara Uribe, quien se convirtió en la nueva participante confirmada por el Jefe para La casa de los famosos Colombia 2026, recientemente captó la atención en redes sociales tras revelar cuál será su arma secreta para lograr asegurar su éxito al interior del reality de convivencia.

¿Qué dijo Sara Uribe sobre su participación en La casa de los famosos Colombia 2026?

En diálogo con Ana Karina Soto, de Buen día Colombia, la ahora habitante de la casa más famosa del país respondió a varias preguntas sin filtro que le hizo la presentadora del Canal RCN.

Sin duda, una de las que más llamó la atención estuvo relacionada precisamente con la estrategia que tendrá Sara para lograr ganarse el cariño del público y, por con siguiente, el premio mayor de La casa de los famosos Colombia, "¿Cuál será tu arma secreta?", preguntó Soto.

¿Cuál será la estrategia de Sara Uribe para ganar La casa de los famosos Colombia?

Frente a esto, la exparticipante de Survivor, La Isla de los famosos, dejó ver que, lejos de una estrategia planeada, su arma será su personalidad arrolladora y su sencillez hacia la gente.

"La autenticidad, yo soy una persona que también soy muy genuina, que soy muy alegre, que soy muy dada a las otras personas, y eso es lo más bonito que yo tengo", señaló la antioqueña haciéndose énfasis en que es una mujer con carácter.

Respecto a cuál podría ser la situación que la sacaría de casillas, la también empresaria y modelo paisa dio a conocer que, sin duda, serían las situaciones de injusticia o simplemente actitudes desagradables de personas que no le gustan.

¿Cuál fue la sorpresiva revelación que hizo Sara Uribe tras su revelación para La casa de los famosos Colombia?

Otro interrogante que dejó ver desde ya qué veremos de Uribe en esta tercera edición del programa, fue uno orientado hacia su postura frente a lo que se viene y de lo que podremos ser testigos.

Sara Uribe posando a la cámara sonriente.
Sara Uribe no se guardó y contó qué estrategia trae para La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

"¿Qué van a ver de mi? una mujer, fuerte, empoderada, guerrera, una mujer resiliente, mamá, sin miedo a nada y una mujer que su vida ha sido un reality, así que mejor dicho...", fueron las palabras de Sara.

Por ahora, las expectativas continúan puestas no solo en esta nueva habitante sino en general hacia la temporada que se aproxima, pues con los nombres que ya se conocen, todo parece indicar que lo que se viene es polémica pura.

Sara Uribe posando a la cámara sonriente.
Sara Uribe confesó cuál será su estrategia en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.
