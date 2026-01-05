Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Johanna Fadul sorprende con radical decisión sobre su cuerpo antes de entrar a La casa de los famosos

La actriz Johanna Fadul contó detalles del procedimiento con el que promete dar sorpresas en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Johanna Fadul posa a la cámara sonriente.
Johanna Fadul reveló que se hará procedimiento estético. Foto | Canal RCN.

Johanna Fadul, una de las participantes confirmadas para La casa de los famosos Colombia 2026, recientemente impactó al revelar que se someterá a procedimiento con el que busca oscurecer el tono de su piel.

¿Qué procedimiento estético se hizo Johanna Fadul previo a su entrada a La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida actriz colombiana ha construido una sola comunidad de millones de seguidores, sorprendió al contar que ya está lista para lo que se viene.

Sin embargo, reveló que antes de su ingreso al reality de convivencia, sí quiere realizarse un procedimiento en su cuerpo, incluso, se mostró directamente desde el lugar en el que planea hacérselo.

“Bueno, ahora me voy a alistar para la cuenta regresiva para La casa de los famosos Colombia y yo voy a llegar, negra, bella, espectacular”, señaló Fadul por medio de sus historias.

Johanna Fadul posa a la cámara sonriente.
Este es el procedimiento que se realizó Mariana Zapata. Foto | Canal RCN.

¿Qué se hizo Johanna Fadul en el cuerpo antes de entrar a La casa de los famosos Colombia?

De acuerdo con las palabras de Johanna, se trata de un procedimiento con el que busca oscurecer un poco el tono de su piel con el fin de lucir una apariencia mucho más bronceada.

Johanna Fadul posa a la cámara sonriente.
Johanna Fadul contó cómo se prepara La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Además de someterse a una cámara de bronceado, la ahora participante confirmada para la tercera edición, no solo llegó a este sitio para hacer el nombrado procedimiento, sino también para darse una pasada por el colágeno.

¿Johanna Fadul se oscureció el tono de piel? Esto reveló la actriz

No suficiente, la intérprete dejó ver que para ella su prioridad en este momento es mantener una apariencia sana y saludable, por lo que señaló que luego de hacerse este procedimiento, iba hacia el gimnasio a entrenar.

"Mejor dicho, voy a llegar a esa casa 1A, 10 de 10, más preparada que un yogurt", reiteró la también creadora de contenido.

Por ahora, las expectativas están puestas en esta temporada que se aproxima, pues con los nombres revelados, todo indica que el reality de competencia dará mucho de qué hablar, pues incluida Johanna, ya muchos tienen sus favoritos.

