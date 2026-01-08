La casa de los famosos Colombia 2026: estos son los nuevos nombres de las habitaciones

Este lunes 12 de enero a partir de las 8:00 pm a través del Canal RCN llega La casa de los famosos Colombia 2026 , una nueva temporada cargada de emociones, sorpresas, personalidades arrolladoras y mucho entretenimiento.

Entre las sorpresas, el jefe tomó la decisión de hacer nuevos cambios para recibir a los habitantes que le pondrán sazón a su casa este año y por eso, les dio otros nombres a los cuartos.

Cambios en La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

¿Cuáles eran los nombres de las habitaciones de las temporadas de La casa de los famosos Colombia?

En el 2024, año en el que se vivió la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, la cual dejó como ganadora a Karen Sevillano , los nombres de los dos equipos eran Cielo e Infierno.

Para el 2025, en su segunda temporada en la cual ganó el cantante Altafulla, los participantes se dividieron en los cuartos de Fuego y Agua.

¿Cuáles son los nuevos nombres de los cuartos de La casa de los famosos Colombia 2026?

El jefe quiso hacer muchos cambios dentro de La casa de los famosos Colombia 2026 y por eso, no solo transformó el interior de su casa, sino que cambió el nombre de los dos cuartos.

Este año, como en los anteriores, habrá dos cuartos, o sea, dos equipos diferentes y para la tercera temporada, se llamarán Calma y Tormenta.

Para la tercera temporada, el cuarto del líder también tendrá su nombre: El cuarto del poder

Nuevos nombres para los cuartos de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

El interior de los cuartos no cambió mucho con respecto al 2025, pero la identidad de los equipos sí.

¿Cuáles son los otros cambios que hizo el jefe dentro de La casa de los famosos Colombia 2026?

Además del cambio en los nombres de los dos cuartos de La casa de los famosos Colombia, el jefe quiso para esta tercera temporada darle un toque irreverente y exótico a su casa, por eso puso más color en la entrada y sala del lugar.

En el caso de la entrada, hay colores muy vivos como el azul y el verde, decorados con círculos de otros tonos, mientras que, la sala está ambientada en un entorno animal print, sin perder el toque de naturaleza que está en otros espacios de la casa.