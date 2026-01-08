Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cara, la ex de Beéle y Valentina Lizcano ingresan a La casa de los famosos Colombia 2026

El jefe invitó a Cara y Valentina Lizcano para que ingresen a La casa de los famosos Colombia 2026, ¿participarían en la temporada?

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Cara y Valentina Lizcano vivirán inmersión en La casa de los famosos 2026.
Cara y Valentina Lizcano en La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

Este lunes 12 de enero a las 8:00 pm se estrena La casa de los famosos Colombia 2026 , la tercera temporada del reality de la vida en vivo en el que 24/7, 23 participantes que están confirmados vivirán sin filtros y sin ediciones.

El programa de convivencia más comentado en Colombia promete una gran temporada, pues hay diferentes personalidades como presentadores, actores e influenciadores que darán mucho de qué hablar durante el 2026.

¿Cara, la ex de Beéle y Valentina Lizcano llegarán a La casa de los famosos Colombia 2026?

Camila Rodríguez, más conocida como Cara y la actriz, Valentina Lizcano sí están en La casa de los famosos Colombia 2026, pero no como habitantes durante la tercera temporada, sino como personalidades que hacen parte de la inmersión de este año.

En cada temporada de La casa de los famosos Colombia, el jefe organiza una inmersión para que figuras públicas del país, periodistas y otras personalidades vivan la experiencia de lo que es convivir 24 horas bajo el techo de su casa.

Precisamente, Cara y Valentina aceptaron vivir esta inmersión durante 24 horas, pero no están solas, pues tienen la compañía de otras figuras reconocidas.

¿Quiénes están en la inmersión de La casa de los famosos Colombia 2026?

Además de Cara y Valentina Lizcano, en la inmersión de La casa de los famosos Colombia están los presentadores Santiago Vargas y Felipe Peña , con la compañía de la creadora de contenido Ángela María Luna, conocida como Perla, Sebas News y Samilu, además de otras figuras públicas.

Cara y Valentina Lizcano vivirán inmersión en La casa de los famosos 2026. (foto: Canal RCN)

¿Quién fue el último habitante confirmado por el jefe de La casa de los famosos Colombia 2026?

En horas de la mañana de este jueves 8 de enero, el jefe confirmó en medio de una rueda de prensa que Valentino Lázaro es el nuevo participante confirmado para La casa de los famosos Colombia 2026.

Con el creador de contenido, ya son 23 habitantes que hacen parte de la tercera temporada del reality de la vida en vivo, el cual se emitirá las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de la App Canal RCN.

