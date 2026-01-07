Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jessi Uribe emocionó al mostrar a Emilia en sus redes sociales, ¿a quién se parece?

Jessi Uribe sorprendió al revelar detalles del rostro de Emilia, quien genera curiosidad entre los seguidores del cantante.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Jessi Uribe emociona al mostrar un tierno detalle de su hija Emilia
Jessi Uribe comparte nueva foto de Emilia y enternece a sus seguidores. (Foto: Canal RCN -Freepik)

Paola Jara dio a luz a su bebé Emilia, el pasado 19 de noviembre, fecha en el que se convirtió en madre por primera vez y en el caso de Jessi Uribe, la bebé sería su quinta hija.

Desde el nacimiento de la niña, los cantantes han revelado detalles de su faceta como padres y con gran emoción, les han mostrado a sus seguidores cómo han vivido esta nueva etapa.

¿Jessi Uribe y Paola Jara han revelado el rostro de su hija Emilia?

A través de redes sociales, los fanáticos de Jessi Uribe y Paola Jara han estado a la expectativa de cómo es Emilia, pues quieren saber si se parece a su madre o a su padre.

La foto de Emilia que publicó Jessi Uribe y causó furor en redes
Jessi Uribe emociona al mostrar un tierno detalle de su hija Emilia. (Foto: Buen día, Colombia)

Sin embargo, aunque los cantantes de música popular han revelado varios detalles y momentos muy familiares desde que nació la niña, se han restringido un poco de no mostrar la carita de su pequeña, esto, quizá por proteger su privacidad.

¿Cómo luce Emilia tras foto compartida por Jessi Uribe?

Por su parte, Jessi Uribe emocionó a sus fans tras publicar una foto de Emilia, quien luce como una muñeca a través del Instagram de su padre.

Por medio de una historia, el artista reveló cuatro fotos, una de él, una de la boquita de Emilia y otras dos de donde estaba en ese momento, escribiendo “amor, futbol y música”.

Jessi Uribe genera reacciones al mostrar a Emilia.
Jessi Uribe deja ver parte del rostro de Emilia. (Foto: Canal RCN)

Aunque no reveló toda la carita de la menor, Jessi causó emoción al dejar ver un poco más de su pequeña en redes sociales, sin embargo, sus seguidores se siguen preguntado cuando será el día que puedan conocer a Emilia.

¿Qué dijo Paola Jara sobre mostrar el rostro de Emilia?

La cantante les respondió varias preguntas a sus seguidores sobre su rol como madre primeriza y habló si algún día les mostraría a sus fans cómo es Emilia.

Paola explicó que no es un tema que ha pensado con detenimiento y por eso mismo, reveló que no ha sentido que sea el momento de revelar el rostro de la niña, mencionando que en su corazón no ha sentido si eso pasaría.

Además de estas palabras, Jara dijo que no ve bien exponer a Emi, pues, aunque la niña no sepa, ellos como adultos saben lo que ocurre y esto podrías afectarles.

