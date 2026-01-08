Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio se pronunció tras ser nuevamente hospitalizado: “mi corazón no está bien”

Yeferson Cossio generó gran preocupación tras ser nuevamente hospitalizado dos semanas después de su intervención en el corazón.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yeferson Cossio preocupa tras volver al hospital
Yeferson Cossio preocupa tras volver al hospital. (Foto Canal RCN | Freepik).

Yeferson Cossio volvió a encender las alarmas tras revelar que nuevamente había sido hospitalizado tras dos semanas de su intervención en el corazón. El joven influenciador, quien retomó su vida nocturna con el lanzamiento de su festival de electrónica en Cartagena, se pronunció tras haber tenido una nueva recaída en su salud.

¿Qué le pasó a Yeferson Cossio tras mostrarse nuevamente desde un hospital?

Con una imagen publicada a través de las historias en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yeferson Cossio reveló en la noche del pasado miércoles 7 de enero que se encontraba nuevamente hospitalizado desde el día anterior.

Yeferson Cossio preocupa a sus fans tras mostrarse nuevamente desde un hospital
Yeferson Cossio se muestra desde el hospital y causa preocupación. (Foto: Canal RCN y Freepik)

Sin embargo, el creador de contenido no dio mayor información sobre las razones que lo llevaron nuevamente a pisar un hospital tan solo dos semanas después de su delicada intervención en el corazón. Pues recordemos que en aquella ocasión Cossio tuvo que ser operado de urgencias tras sufrir un problema cardiaco causado por el exceso de estrés y el poco descanso.

¿Qué dijo Yeferson Cossio tras ser nuevamente hospitalizado?

Horas después de anunciar que había sido hospitalizado nuevamente, el creador de contenido reapareció a través de un video publicado en su cuenta secundaria de Instagram, en el que reveló nuevos detalles sobre lo ocurrido.

Yeferson Cossio en el ojo del huracán por su problema del corazón
Yeferson Cossio en el ojo del huracán por su problema del corazón. (Foto Canal RCN | Freepik).

No obstante, el video correspondería a su primera hospitalización, pues en las imágenes se le observa desde la clínica acompañado de su novia, Carolina Gómez, mientras muestra el monitor cardíaco.

Allí, el influencer explicó que su ritmo cardíaco no era el adecuado y que, aunque los médicos lograron estabilizarlo, su estado de salud no era óptimo. Además, contó que le suministraron una gran cantidad de medicamentos luego de revelar aspectos de su estilo de vida.

“Mi corazón no está bien. Me lograron estabilizar, pero aún no estaba bien. Me metieron un montón de cosas por la vena, medicina, todo eso. Conté mi estilo de vida, que dormía día de por medio”, expresó.

Tras sus declaraciones, el creador de contenido generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes se mostraron preocupados por su estado de salud.

