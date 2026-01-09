Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Jesuu hizo fuerte confesión sobre una mala decisión que le puede costar su salud

La Jesuu abrió su corazón y reveló que por años ha vivido con un mal hábito que puede traer problemas para su salud.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La Jesuu causa revuelo al revelar hábito que no ha podido dejar en 11 años
La Jesuu rompe el silencio y confiesa hábito que no ha logrado abandonar. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido, Valentina Ruiz, conocida como ‘La Jesuu’, hizo una fuerte confesión a través de sus redes sociales, en donde reveló que por años se le ha hecho imposible dejar un hábito.

¿Cuál fue la dura confesión que hizo La Jesuu?

A través de su Instagram, La Jesuu reposteó una historia de Isabella Ladera, quien escribió en sus redes que estaba orgullosa de las personas que han dejado el hábito de fumar.

Como respuesta, la caleña escribió que “no ha podido, ya son 11 años”. Aunque no mencionó nada más sobre el tema, su revelación conmocionó a sus seguidores, pues Valentina es una mujer muy joven y se sabe que eso podría traerle consecuencias a su salud.

Precisamente, entendiendo que fumar puede generar afectaciones, la creadora habría revelado que no es fácil dejar ese mal hábito.

¿La Jesuu ya había hablado sobre este hábito?

En los últimos meses, La Jesuu ha sido noticia por sus diferencias con Yina Calderón, con quien convivió en La casa de los famosos Colombia 2025, pues allí, las mujeres dejaron clara su rivalidad y por eso, sus nombres han sonado en redes sociales.

La Jesuu rompe el silencio y confiesa hábito que no ha logrado abandonar
La Jesuu causa revuelo al revelar hábito que no ha podido dejar en 11 años. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, hasta ahora, la influenciadora revela este tema sobre sus hábitos, ya que no se conocía tan públicamente o mediáticamente que no pueda dejar de fumar y por eso, causó gran sorpresa al confesar cómo ha vivido en sus últimos 11 años.

¿La Jesuu ha confesado otros malos hábitos en su vida?

La creadora de contenido que cuenta con una comunidad de más de tres millones de seguidores, ha atravesado por varios cambios en su vida.

Uno de ellos fue cuando bajó de peso, pues ella se siente orgullosa de ese cambio y ha venido trabajando en su belleza, por eso mismo, sin miedo al qué dirán, ha revelado en redes su problema de alopecia, por lo que sacó su propia marca de pelucas.

La Jesuu hace impactante confesión sobre hábito que no ha logrado dejar
La Jesuu habla sin filtros y confiesa hábito que no ha podido superar. (Foto: Canal RCN)

En el transcurso de los años, La Jesuu ha dejado ver sus avances no solo físicos, sino como personas, dejándose ver como una mujer madura, generosa y con un crecimiento impresionante.

De hecho, por esto mismo deja ver en sus redes que se cuida, mostrando que tiene hábitos saludables en cuanto a su alimentación y otras rutinas que le permiten estar más sana.

