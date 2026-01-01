Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Jesuu presumió una lujosa sorpresa y su inicio para el 2026

La Jesuu sorprendió a sus seguidores al mostrar lujosos bienes con los que deja claro que su 2026 empieza en grande.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
La creadora confirmó que ahora es dueña de casa, carro y socia de una discoteca
La creadora confirmó que ahora es dueña de casa, carro y socia de una discoteca. Foto Canal RCN

La Jesuu decidió despedir el año dejando a muchos de sus seguidores con la boca abierta.

A través de sus historias de Instagram y una publicación en su feed, la creadora de contenido compartió una gran sorpresa preparada para comenzar el 2026, y las imágenes hablaban por sí solas.

Artículos relacionados

¿Cuál es la sorpresa con la que La Jesuu quiere iniciar el 2026?

Aunque no reveló detalles específicos sobre proyectos futuros, la influencer dejó entrever que el nuevo año llegará cargado de retos y oportunidades.

Las imágenes compartidas no solo mostraron bienes de alto valor, sino que también confirmaron que su crecimiento ya no se limita únicamente al mundo digital, pues convertirse en socia de una discoteca marca un paso importante hacia el emprendimiento.

“Con gratitud, cierro el año con mi carro, mi casa y socia de una discoteca. Manifiesta tus sueños para 2026 porque también lo lograrás”, escribió.

 

Para muchos seguidores, esta “sorpresa” no es solo una noticia puntual, sino el reflejo de una etapa de expansión en la que La Jesuu apuesta por construir y dejar huella en otros sectores.

Artículos relacionados

¿Qué representan estas adquisiciones en la historia personal de La Jesuu?

Detrás de las fotografías de su carro y su casa hay una señal de esfuerzo que ella misma ha venido compartiendo en redes durante años.

La Jesuu compartió imágenes de sus nuevas adquisiciones en Instagram.
La Jesuu compartió imágenes de sus nuevas adquisiciones en Instagram. (Foto Canal RCN).

Además ha sido abierta sobre sus inicios, las dificultades económicas y los momentos de incertidumbre que enfrentó antes de consolidarse como figura digital.

Para ella, cerrar el año con estos resultados parece tener un significado emocional profundo, asociado a la gratitud y al reconocimiento de todo lo que ha superado para llegar hasta aquí.

Artículos relacionados

¿Por qué el mensaje de La Jesuu conectó tanto con sus seguidores?

El impacto de la publicación no se quedó en las cifras o en el lujo. La frase final de La Jesuu invitando a “manifestar los sueños” tocó fibras entre quienes la siguen desde hace tiempo.

La Jesuu confirmó que ahora es dueña de casa, carro y socia de una discoteca.
La Jesuu confirmó que ahora es dueña de casa, carro y socia de una discoteca./ Archivo RCN

La Jesuu no solo compartió bienes materiales, sino una idea clara, los sueños, cuando se trabajan con enfoque y constancia, pueden materializarse.

Así, la influencer inicia el año convertida en un ejemplo de crecimiento integral, combinando éxito financiero, visión empresarial y un mensaje positivo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón pasó el año nuevo con el puertorriqueño Asaf Torres. Yina Calderón

El romántico gesto que Yina Calderón tuvo con Asaf Torres y que avivó nuevos rumores

Yina Calderón pasó el año nuevo con Asaf Torres y un detalle en especial llamó la atención de los internautas.

Violeta Bergonzi arranca el año con cambio de look. Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi inicia el año con un notable cambio de imagen y un emotivo mensaje: así luce

Violeta Bergonzi cautiva en redes sociales al mostrar su nuevo look acompañado de un mensaje lleno de esperanza.

Andrea Valdiri y Lowe León sorprenden al celebrar juntos el Año Nuevo Andrea Valdiri

Andrea Valdiri y Lowe León sorprenden al celebrar juntos el Año Nuevo

Andrea Valdiri y Lowe León decidieron despedir el 2025 juntos, un gesto que fue celebrado por sus fans. Unas fotos lo demostrarían.

Lo más superlike

P!nk es hospitalizada a horas de terminar el 2025 Talento internacional

P!nk preocupa a sus fans tras ser hospitalizada: “Me enfureceré contra la muerte”

La cantante P!nk despidió el 2025 desde una habitación de hospital, donde reveló que enfrentará una nueva intervención en su cuello.

Denny Hamlin ya se pronunció ante la muerte de su padre. Viral

Nueva tragedia en la NASCAR: muere en incendio padre de un reconocido piloto

Existen canciones para arrancar con la mejor energía el nuevo año. Curiosidades

Canciones recomendadas para escuchar e iniciar con alegría el Nuevo Año

Niurka Marcos revela que se casa por cuarta vez y da la fecha exacta de su boda Talento internacional

Niurka Marcos confirma su cuarta boda a los 58 años con un hombre 20 años menor

¿Qué Hay Pa’ Dañar? vuelve a la App del Canal RCN Valentina Taguado

¿Qué hay pa dañar? vuelve de vacaciones a la App del Canal RCN: fecha, hora y más detalles aquí