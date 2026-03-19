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Sara Corrales muestra compras para su bebé Mila y emociona a seguidores: ¿cuándo nace?

Sara Corrales mostró compras para su bebé Mila y reveló cuándo sería su esperado nacimiento.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sara Corrales revela detalles de su embarazo y compras para Mila: ¿cuándo nace su bebé?
Sara Corrales emociona al mostrar compras para su bebé. (Foto: AFP)

La actriz Sara Corralesemocionó a sus seguidores al compartir recientemente algunas de las compras que ha realizado para su bebé, Mila, en medio de esta nueva etapa de su vida como mamá.

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¿Qué mostró Sara Corrales sobre las compras para su bebé?

Desde que anunció su embarazo, la actriz ha mantenido informados a sus seguidores sobre distintos momentos relacionados con este proceso.

La noticia fue dada a conocer meses después de su boda con el empresario Damián Pasquini, con quien se unió en 2025 en una ceremonia privada en Medellín.

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A través de sus redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores, Sara Corrales compartió un video en el que mostró algunas de las compras que ha realizado para la llegada de su hija.

Sara Corrales revela detalles de su embarazo y compras para Mila: ¿cuándo nace su bebé?
Sara Corrales emociona al mostrar compras para su bebé. (Foto: AFP)

La actriz presentó uno de los artículos principales que adquirieron: un coche para la bebé.

En el video, también se observa cómo ella y su pareja se disponen a armar el coche.

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Durante este proceso, compartieron el momento con sus seguidores, mostrando algunos detalles del armado, en medio de situaciones que incluyeron confusiones y risas sobre la forma correcta de ajustarlo y guardarlo.

¿Cuándo nace Mila, la bebé de la actriz Sara Corrales?

En sus redes sociales, Sara Corrales ha mostrado distintos aspectos de esta etapa.

Entre ellos, ha compartido rutinas relacionadas con su alimentación, señalando que ha optado por hábitos que evitan ciertos productos químicos, así como actividades físicas que realiza para mantenerse activa.

Además, ha publicado contenidos en los que muestra cómo ha sido su día a día durante el embarazo, incluyendo algunos avances en los preparativos para la llegada de su hija.

Sara Corrales revela detalles de su embarazo y compras para Mila: ¿cuándo nace su bebé?
Sara Corrales emociona al mostrar compras para su bebé. (Foto: AFP)

Sin duda, Sara Corrales se ha mostrado muy emocionada con esta etapa, en la que ya empezó la cuenta regresiva para la llegada de su bebé.

Hace unos días, la actriz colombiana compartió con sus seguidores que se espera que su bebé llegue al mundo a mediados de mayo, como un regalo en su primera celebración del Día de la Madre.

Por lo que sus seguidores han estado atentos a cada detalles que comparte Sara Corrales y espera conocer a la bebé.

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