Ornella Sierra impacta en bautizo del hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, ¿qué look usó?

La creadora de contenido Ornella Sierra compartió una serie de imágenes en sus redes sociales en las que mostró su asistencia a la ceremonia de bautizo de Domenic, el hijo menor de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno.

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¿Cómo fue la presencia de Ornella Sierra en el bautizo del hijo de Luisa Fernanda W?

El evento reunió a varios invitados, quienes acompañaron a la familia en este momento especial.

En las fotografías publicadas, Ornella Sierra dejó ver el look que eligió para la ocasión. La influencer optó por un atuendo en tonos nude y blanco, el cual complementó con gafas negras y su cabello completamente liso.

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Dentro del carrusel de imágenes, también compartió momentos junto a algunos de los asistentes. En una de las fotos aparece con Luisa Fernanda W, mientras que en otra publicó una imagen en la que se encuentra conversando con Laura Bueno durante el evento.

Ornella Sierra impacta en bautizo del hijo de Luisa Fernanda W y desata comentarios por su look. (Foto: Canal RCN)

Además de una imagen del pequeño Domenic haciendo un gesto que llamó la atención de los internautas por su característica personalidad.

Y como era de esperarse, la publicación generó reacciones de los internautas quienes elogiaron la elección del vestuario para la ocasión y la forma en la que lució durante la ceremonia: “Ese outfit todo que ver”, escribió una fan.

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¿Qué se sabe del bautizo del hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

Más allá de las imágenes, también llamó la atención la presencia de Ornella Sierra en el evento, pues como se conoce, la influencer sostuvo una relación sentimental con Miguel Bueno, hermano de Pipe Bueno.

Este romance se dio en medio de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Ornella Sierra impacta en bautizo del hijo de Luisa Fernanda W y desata comentarios por su look. (Foto: Canal RCN)

El bautizo de Domenic fue compartido por Luisa Fernanda W a través de sus redes sociales, donde mostró algunos detalles del evento religioso.

En las historias de su cuenta de Instagram reveló que el encuentro se llevó a cabo en Rancho MX, lugar en el que se reunieron familiares y amigos cercanos de la pareja.

Cabe recordar que, en 2020, la pareja también celebró el bautizo de su hijo mayor, Máximo. En esa ocasión, el padrino fue Maluma.