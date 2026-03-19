Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ornella Sierra impacta en bautizo del hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, ¿qué look usó?

Ornella Sierra sorprendió al asistir al bautizo del hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno; mostró detalles del evento.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Ornella Siera en el bautizo de Domenic, hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno
Ornella Sierra impacta en bautizo del hijo de Luisa Fernanda W y desata comentarios por su look. (Fotos: Canal RCN)

La creadora de contenido Ornella Sierra compartió una serie de imágenes en sus redes sociales en las que mostró su asistencia a la ceremonia de bautizo de Domenic, el hijo menor de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la presencia de Ornella Sierra en el bautizo del hijo de Luisa Fernanda W?

El evento reunió a varios invitados, quienes acompañaron a la familia en este momento especial.

En las fotografías publicadas, Ornella Sierra dejó ver el look que eligió para la ocasión. La influencer optó por un atuendo en tonos nude y blanco, el cual complementó con gafas negras y su cabello completamente liso.

Artículos relacionados

Dentro del carrusel de imágenes, también compartió momentos junto a algunos de los asistentes. En una de las fotos aparece con Luisa Fernanda W, mientras que en otra publicó una imagen en la que se encuentra conversando con Laura Bueno durante el evento.

Ornella Siera en el bautizo de Domenic, hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno
Ornella Sierra impacta en bautizo del hijo de Luisa Fernanda W y desata comentarios por su look. (Foto: Canal RCN)

Además de una imagen del pequeño Domenic haciendo un gesto que llamó la atención de los internautas por su característica personalidad.

Y como era de esperarse, la publicación generó reacciones de los internautas quienes elogiaron la elección del vestuario para la ocasión y la forma en la que lució durante la ceremonia: “Ese outfit todo que ver”, escribió una fan.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe del bautizo del hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

Más allá de las imágenes, también llamó la atención la presencia de Ornella Sierra en el evento, pues como se conoce, la influencer sostuvo una relación sentimental con Miguel Bueno, hermano de Pipe Bueno.

Este romance se dio en medio de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Ornella Siera en el bautizo de Domenic, hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno
Ornella Sierra impacta en bautizo del hijo de Luisa Fernanda W y desata comentarios por su look. (Foto: Canal RCN)

El bautizo de Domenic fue compartido por Luisa Fernanda W a través de sus redes sociales, donde mostró algunos detalles del evento religioso.

En las historias de su cuenta de Instagram reveló que el encuentro se llevó a cabo en Rancho MX, lugar en el que se reunieron familiares y amigos cercanos de la pareja.

Cabe recordar que, en 2020, la pareja también celebró el bautizo de su hijo mayor, Máximo. En esa ocasión, el padrino fue Maluma.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así luce hoy la hija mayor de Yeison Jiménez tras su regreso a redes Yeison Jiménez

Hija mayor de Yeison Jiménez reapareció en redes tras dos meses de su muerte: así luce

Camila, la hija mayor de Yeison Jiménez, reapareció en redes sociales dos meses después de su fallecimiento.

Hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno recibió lujoso regalo en su bautizo | VIDEO Luisa Fernanda W

Así fue el lujoso regalo que recibió el hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en su bautizo

Domenic, hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, tuvo inesperado y lujoso regalo de bautizo por parte de su padrino.

Sara Corrales revela detalles de su embarazo y compras para Mila: ¿cuándo nace su bebé? Sara Corrales

Sara Corrales muestra compras para su bebé Mila y emociona a seguidores: ¿cuándo nace?

Sara Corrales mostró compras para su bebé Mila y reveló cuándo sería su esperado nacimiento.

Lo más superlike

Karola tiene inesperado detalle con Alexa Torrex tras su crisis capilar La casa de los famosos

Karola tuvo inesperado gesto con Alexa Torrex tras accidente con su cabello

Alexa Torrex tuvo una crisis nerviosa tras accidente con su cabello en La casa de los famosos y Karola sorprendió con inesperado gesto.

Hallan sin vida a estrella de televisión en extrañas circunstancias Viral

Estrella de televisión fue encontrada sin vida en extrañas circunstancias: ¿quién fue?

Eidevin López aparece con nuevo look: ¿por qué las personas se cambian de look tras una ruptura? La casa de los famosos

Eidevin López aparece con nuevo look: ¿por qué las personas se cambian de look tras una ruptura?

Shakira se hace viral por ayudar a trabajadores peruanos Shakira

Shakira logra que trabajadores peruanos obtengan vacaciones en una playa paradisíaca: ¿qué hizo?

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo? Christian Nodal

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo?