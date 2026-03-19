Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así fue el lujoso regalo que recibió el hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en su bautizo

Domenic, hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, tuvo inesperado y lujoso regalo de bautizo por parte de su padrino.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno recibió lujoso regalo en su bautizo | VIDEO
Hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno recibió lujoso regalo en su bautizo | VIDEO (Foto Canal RCN).

En la tarde de este jueves 19 de marzo Luisa Fernanda W y Pipe Bueno llevaron a cabo el bautizo de su segundo hijo Domenic. En medio de la recepción del emotivo evento religioso el pequeño recibió un lujoso regalo por parte de su padrino.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el lujoso regalo que recibió Domenic, segundo hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, en su bautizo?

Luisa Fernanda W sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir un corto audiovisual a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que mostró y contó cómo fue el bautizo de su segundo hijo, el cual se llevó a cabo esta tarde en Bogotá.

Bautizo de Domenic
Bautizo de Domenic. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, lo que realmente se llevó toda la atención fue el regalo que uno de los tres padrinos del menor tenía preparado para este día especial, pues el hombre decidió sorprender a su ahijado con un pony real, el cual había nacido precisamente durante el transcurso de ese mismo día, según comentó Luisa Fernanda en su video.

Artículos relacionados

“Su padrino Andrés le regaló esta hermosura de pony, y es más, nació hoy. ¿Ustedes pueden creer esto?”, mencionó la influenciadora.

El inesperado detalle no tardó en generar todo tipo de reacciones en redes sociales, donde seguidores destacaron lo inusual y llamativo del regalo.

¿Cómo fue el bautizo de Domenic, segundo hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

En este mismo audiovisual, Luisa Fernanda W reveló detalles sobre la ceremonia y la recepción del bautizo de su hijo menor, las cuales se llevaron a cabo en las instalaciones de su propio negocio campestre, que también cuenta con una capilla.

Artículos relacionados

Tras la ceremonia, Luisa mencionó que la recepción fue únicamente para familiares y amigos muy cercanos, pues quería que todo fuera lo más privado posible para celebrar este importante momento en la vida de su pequeño hijo Domenic.

De esta manera, Luisa Fernanda W logró celebrar el bautizo de su hijo Domenic en un ambiente familiar, tal como lo había planeado desde un inicio.

Lo que no se sabía del bautizo de Domenic, hijo de Luisa Fernanda W
Lo que no se sabía del bautizo de Domenic, hijo de Luisa Fernanda W. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ornella Siera en el bautizo de Domenic, hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno Ornella Sierra

Ornella Sierra impacta en bautizo del hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, ¿qué look usó?

Ornella Sierra sorprendió al asistir al bautizo del hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno; mostró detalles del evento.

Así luce hoy la hija mayor de Yeison Jiménez tras su regreso a redes Yeison Jiménez

Hija mayor de Yeison Jiménez reapareció en redes tras dos meses de su muerte: así luce

Camila, la hija mayor de Yeison Jiménez, reapareció en redes sociales dos meses después de su fallecimiento.

Sara Corrales revela detalles de su embarazo y compras para Mila: ¿cuándo nace su bebé? Sara Corrales

Sara Corrales muestra compras para su bebé Mila y emociona a seguidores: ¿cuándo nace?

Sara Corrales mostró compras para su bebé Mila y reveló cuándo sería su esperado nacimiento.

Lo más superlike

Karola tiene inesperado detalle con Alexa Torrex tras su crisis capilar La casa de los famosos

Karola tuvo inesperado gesto con Alexa Torrex tras accidente con su cabello

Alexa Torrex tuvo una crisis nerviosa tras accidente con su cabello en La casa de los famosos y Karola sorprendió con inesperado gesto.

Hallan sin vida a estrella de televisión en extrañas circunstancias Viral

Estrella de televisión fue encontrada sin vida en extrañas circunstancias: ¿quién fue?

Eidevin López aparece con nuevo look: ¿por qué las personas se cambian de look tras una ruptura? La casa de los famosos

Eidevin López aparece con nuevo look: ¿por qué las personas se cambian de look tras una ruptura?

Shakira se hace viral por ayudar a trabajadores peruanos Shakira

Shakira logra que trabajadores peruanos obtengan vacaciones en una playa paradisíaca: ¿qué hizo?

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo? Christian Nodal

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo?