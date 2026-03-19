Hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno recibió lujoso regalo en su bautizo | VIDEO

En la tarde de este jueves 19 de marzo Luisa Fernanda W y Pipe Bueno llevaron a cabo el bautizo de su segundo hijo Domenic. En medio de la recepción del emotivo evento religioso el pequeño recibió un lujoso regalo por parte de su padrino.

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¿Cuál fue el lujoso regalo que recibió Domenic, segundo hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, en su bautizo?

Luisa Fernanda W sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir un corto audiovisual a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que mostró y contó cómo fue el bautizo de su segundo hijo, el cual se llevó a cabo esta tarde en Bogotá.

Bautizo de Domenic. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, lo que realmente se llevó toda la atención fue el regalo que uno de los tres padrinos del menor tenía preparado para este día especial, pues el hombre decidió sorprender a su ahijado con un pony real, el cual había nacido precisamente durante el transcurso de ese mismo día, según comentó Luisa Fernanda en su video.

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“Su padrino Andrés le regaló esta hermosura de pony, y es más, nació hoy. ¿Ustedes pueden creer esto?”, mencionó la influenciadora.

El inesperado detalle no tardó en generar todo tipo de reacciones en redes sociales, donde seguidores destacaron lo inusual y llamativo del regalo.

¿Cómo fue el bautizo de Domenic, segundo hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

En este mismo audiovisual, Luisa Fernanda W reveló detalles sobre la ceremonia y la recepción del bautizo de su hijo menor, las cuales se llevaron a cabo en las instalaciones de su propio negocio campestre, que también cuenta con una capilla.

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Tras la ceremonia, Luisa mencionó que la recepción fue únicamente para familiares y amigos muy cercanos, pues quería que todo fuera lo más privado posible para celebrar este importante momento en la vida de su pequeño hijo Domenic.

De esta manera, Luisa Fernanda W logró celebrar el bautizo de su hijo Domenic en un ambiente familiar, tal como lo había planeado desde un inicio.