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Hija mayor de Yeison Jiménez reapareció en redes tras dos meses de su muerte: así luce

Camila, la hija mayor de Yeison Jiménez, reapareció en redes sociales dos meses después de su fallecimiento.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así luce hoy la hija mayor de Yeison Jiménez tras su regreso a redes
Así luce hoy la hija mayor de Yeison Jiménez tras su regreso a redes. (Foto Canal RCN).

Camila Jiménez, hija mayor del cantante de música popular Yeison Jiménez reapareció en redes sociales luego de dos meses de su fallecimiento. La menor se ha mantenido alejada del mundo digital desde el trágico suceso que acabó con la vida de su padre y cinco miembros de su equipo.

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¿Qué publicó Camila, hija de Yeison Jiménez, tras volver a redes sociales?

Durante la tarde de este jueves 19 de marzo, nueve días después de que se cumplieran dos meses de la muerte de su papá, Yeison Jiménez, Camila sorprendió a sus cientos de seguidores con una inesperada fotografía que rápidamente llamó la atención.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

En la imagen, compartida a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, se puede apreciar a la joven posando junto a uno de los caballos de su difunto padre, lo que despertó todo tipo de sentimientos entre los fanáticos del artista. Quienes seguían de cerca la carrera musical de Yeison saben muy bien el amor que tenía por sus equinos.

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Aunque la instantánea no estuvo acompañada de ningún mensaje alusivo a su padre, sí marcó su regreso a las redes sociales y logró generar múltiples reacciones entre los seguidores de la joven, que aún no asimilan el fallecimiento del icónico artista de música popular.

¿Cuándo falleció Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular?

El reconocido artista de música popular Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero luego de que su avioneta colisionara contra una vereda en Boyacá, Colombia. El artista se encontraba a bordo de la aeronave junto a cuatro miembros de su equipo y el piloto, siendo estos: Jefferson Osorio, Óscar Marín, Juan Manuel Rodríguez, Weisman Mora y el capitán Hernando Torres, piloto de la aeronave Piper PA-31.

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Tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, la familia, de la mano de varios colegas del artista, le han realizado varios homenajes póstumos para rendir homenaje a su legado artístico y ayudar a sobrellevar a sus fanáticos la lamentable perdida.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)
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