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Karola tuvo inesperado gesto con Alexa Torrex tras accidente con su cabello

Alexa Torrex tuvo una crisis nerviosa tras accidente con su cabello en La casa de los famosos y Karola sorprendió con inesperado gesto.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Karola tiene inesperado detalle con Alexa Torrex tras su crisis capilar
Karola tiene inesperado detalle con Alexa Torrex tras su crisis capilar. (Foto Canal RCN).

En la tarde de este jueves 19 de marzo Alexa Torrex protagonizó un tenso momento tras intentar realzar el icónico tono de su cabello, pero en medio del proceso algo salió mal y terminó oscureciendo gran parte de él. Al ver que la participante entró en una fuerte crisis, Karola sorprendió con un emotivo gesto para subirle el ánimo.

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¿Qué pasó con el cabello de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Cerca de las cuatro de la tarde de este jueves, previo a la gala con Marcelo Cezán y Carla Giraldo, Alexa Torrex decidió retocar el color de su icónico cabello morado para celebrar su cumpleaños por todo lo alto. Sin embargo, lo que tenía planeado no salió como esperaba y terminó tiñendo la raíz hasta la mitad de su cabello con un tono oscuro, dejando su melena manchada entre tonos negros y morados.

Alexa Torrex protagonizó accidente al intentar realzar su imagen.
Alexa Torrex protagonizó accidente al intentar realzar su imagen. (Foto Canal RCN).

Al verse al espejo, la joven artista no pudo evitar romper en llanto y gritar desesperadamente, ya que este es uno de sus sellos característicos. Incluso, Alexa llegó a manifestar que prefería raparse toda la cabeza antes que tener el cabello con ese aspecto.

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Por consejo de Tebi Bernal, quien en todo momento le mostró un apoyo emocional, la participante decidió tapar su cabello con una pañoleta mientras encontraban una solución para recuperar su icónico cabello morado.

¿Cuál fue el gesto que Karola tuvo con Alexa Torrex tras su accidente capilar en La casa de los famosos?

Otro de los participantes que decidió subirle el ánimo a Alexa Torrex fue Karola, quien, pese a las diferencias que han tenido a lo largo de la competencia, se solidarizó con ella y se las ingenió para sacarle una sonrisa.

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Ante el panorama desalentador, Karola decidió recorrer todos los rincones de La casa de los famosos Colombia en busca de diversos objetos morados para posteriormente entregárselos a la participante y así animarla un poco más.

Entre las cosas que Karola le entregó a Alexa destacaron una cebolla morada, un rolda, shampoo morado, entre otros elementos.

Alexa Torrex vivió inesperado accidente tras retoque de cabello.
Alexa Torrex vivió inesperado accidente tras retoque de cabello. (Foto Canal RCN).
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