Una figura de la televisión internacional fue hallada sin vida en Tailandia, en un caso que actualmente es investigado por las autoridades locales.

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La noticia ha generado conmoción entre seguidores y figuras del entretenimiento que han reaccionado en redes sociales.

El cuerp0 fue encontrado en una zona cercana a una playa, dentro de un canal de drenaje, lo que encendió las alertas de las autoridades, quienes acudieron al lugar tras el aviso de un trabajador que hizo el hallazgo.

¿Quién es la estrella de televisión que fue encontrada sin vida?

Se trata de Jordan Wright, conocido por su participación en el reality británico The Only Way Is Essex y en el programa de MTV Ex On The Beach.

El británico, de 33 años, también era reconocido por su pasado como bombero y por su paso por la televisión, donde logró ganar popularidad entre los seguidores de este tipo de formatos.

Durante su carrera en reality shows, Wright participó en varias temporadas y protagonizó momentos que lo hicieron destacar, incluyendo relaciones y conflictos que llamaron la atención del público.

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Con el tiempo, decidió alejarse de la televisión para enfocarse en otros proyectos personales y profesionales, incluyendo el sector financiero.

Jordan Wright fue hallado sin vida y el caso genera dudas (Foto Freepik)

¿Qué se sabe del caso de Jordan Wright?

De acuerdo con la información preliminar, el cuerp0 de Wright fue encontrado en un canal de agua estancada, boca abajo.

Las autoridades indicaron que no presentaba signos evidentes de agresión física, aunque la causa exacta de su muerte aún no ha sido confirmada.

Las investigaciones señalan que el joven llevaba varios días en la zona y que incluso tenía previsto abandonar el hotel donde se hospedaba, pero nunca realizó el proceso de salida. Su teléfono móvil fue encontrado cerca del lugar donde apareció el cuerp0.

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Además, registros de cámaras de seguridad muestran que, horas antes de su muerte, Wright se encontraba caminando de manera inquieta en los alrededores del hotel. Posteriormente, sus movimientos lo llevaron hacia el sitio donde fue hallado.

Las autoridades continúan a la espera de los resultados de la autopsia, los cuales serán clave para determinar si hubo factores adicionales involucrados en el fallecimiento.

Mientras tanto, amigos, conocidos y seguidores han expresado su tristeza en redes sociales, recordándolo como una persona cercana, alegre y con gran energía, lo que ha hecho aún más impactante la noticia de su muerte.