Un actor estadounidense fue hospitalizado en las últimas horas tras sufrir una emergencia médica mientras se encontraba en Hawái.

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La información fue revelada por el medio TMZ, que citó fuentes cercanas al artista.

De acuerdo con el reporte, el hecho ocurrió en la isla de Kauai, donde el actor se encontraba realizando actividades personales.

Aunque no se han dado detalles específicos sobre lo ocurrido, se conoció que la situación se presentó de manera repentina.

¿Quién es el famoso actor que fue hospitalizado?

Chuck Norris es una de las figuras más reconocidas del cine de acción y la televisión estadounidense. Antes de su carrera como actor, se destacó en el mundo de las artes marciales, disciplina en la que alcanzó reconocimiento como campeón.

Su salto a la pantalla grande se consolidó tras su participación en la película Way of the Dragon, donde protagonizó una escena de combate que se convirtió en un referente del género.

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Durante la década de los 80, participó en producciones como Missing in Action, The Delta Force e Invasion U.S.A., en las que interpretó personajes asociados con la acción y el orden.

En televisión, su papel en Walker, Texas Ranger lo posicionó como una figura clave del entretenimiento, ampliando su reconocimiento a nivel internacional.

A lo largo de su vida, Norris también ha mantenido una participación activa en iniciativas dirigidas a jóvenes, especialmente a través de programas que promueven valores por medio de las artes marciales.

Chuck Norris fue hospitalizado de urgencias en Hawái tras emergencia médica (Foto Jerry Markland / AFP)

¿Cómo sigue Chuck Norris?

Según la información disponible, el actor se encuentra consciente y en buen estado de ánimo.

Fuentes cercanas indicaron que, a pesar del susto, Norris se ha mostrado positivo e incluso haciendo bromas, lo que ha llevado tranquilidad a sus seguidores.

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El incidente habría ocurrido de forma inesperada, teniendo en cuenta que días antes el actor se encontraba entrenando con normalidad. Incluso, recientemente había compartido en sus redes sociales un video en el que se le veía practicando artes marciales, con motivo de su cumpleaños número 86.

Por ahora, no se ha confirmado la causa de la emergencia ni se han entregado nuevos reportes médicos. Sin embargo, el hecho ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes están atentos a su evolución.