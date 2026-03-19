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Luisa Fernanda W y Pipe Bueno llegaron al altar junto a sus hijos: emotiva foto causa revuelo

Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores al compartir detalles inéditos del bautizo de su segundo hijo, Domenic.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Lo que no se sabía del bautizo de Domenic, hijo de Luisa Fernanda W
Lo que no se sabía del bautizo de Domenic, hijo de Luisa Fernanda W. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora colombiana Luisa Fernanda W llegó al altar junto a Pipe Bueno para acompañar a su segundo hijo a ser bautizado, así lo dio a conocer a través de sus redes sociales en donde dejó ver parte de la celebración familiar que hasta ahora se mantenía en reserva por parte de la familia.

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¿Cómo fue el bautizo de Domenic, el segundo hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

Durante la tarde de este jueves 19 de marzo, Luisa Fernanda W sorprendió a sus cientos de seguidores con una serie de videos y fotografías en los que reveló que su hijo Domenic había sido bautizado.

Bautizo de Domenic
Bautizo de Domenic. (Foto Canal RCN).

A diferencia de Máximo, quien recibió el bautizo cuando apenas era un bebé de meses, Domenic recibió esta bendición a los tres años. Así quedó evidenciado en el contenido multimedia que la creadora de contenido compartió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores.

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En uno de los primeros videos se puede observar a Domenic feliz, mientras realiza una serie de gestos con su rostro. El clip estuvo acompañado por una frase con la que confirmó que ya había sido bautizado.

Posteriormente, Luisa compartió una fotografía familiar en la que aparece junto a Pipe Bueno sosteniendo una vela blanca frente al sacerdote, mientras Máximo y Domenic los acompañan a un costado.

¿Quiénes estuvieron invitados al bautizo de Domenic, hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

Aunque la pareja no ha revelado muchos detalles del bautizo de su hijo menor, en redes sociales ha comenzado a circular contenido del evento, donde varias figuras públicas han presumido su asistencia a este emotivo momento para la familia.

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Una de las invitadas fue Nanis Ochoa, quien compartió a través de sus redes el recuerdo que Luisa y Pipe entregaron a los asistentes. Se trataba de un recipiente decorado con una flor y una cuerda, acompañado del nombre de Domenic.

Otra de las asistentes habría sido Ornella Sierra, exparticipante de La casa de los famosos Colombia y excuñada de Pipe Bueno. La influenciadora publicó una imagen de la decoración de la zona del pastel del festejo.

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