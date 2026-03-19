Durante la tarde de este jueves 19 de marzo, Alexa Torrex protagonizó un tenso momento dentro de La casa de los famosos Colombia, previo a la gala. La participante, quien además está de cumpleaños, intentó realzar su look; sin embargo, el resultado no fue el esperado, lo que la llevó a vivir una fuerte crisis emocional.

Artículos relacionados Jessi Uribe ¡Fin al misterio! Jessi Uribe mostró por primera vez el rostro de su hija Emilia: así luce la menor

¿Qué accidente tuvo Alexa Torrex dentro de La casa de los famosos Colombia?

En redes sociales comenzaron a circular videos extraídos del 24/7 de La casa de los famosos Colombia, al que se accede por medio de la app del Canal RCN, en los que Alexa Torrex fue captada en medio de una crisis emocional tras notar que su característico cabello morado había desaparecido en un 50 %.

Alexa Torrex vivió inesperado accidente tras retoque de cabello. (Foto Canal RCN).

La participante quiso aprovechar su cumpleaños para realzar su tono de cabello, pero en lugar de lograrlo, terminó oscureciéndolo drásticamente desde la raíz hasta la mitad. Al verse en el espejo, la joven cantante quedó en shock y, al dimensionar lo ocurrido, no pudo evitar gritar y llorar desconsoladamente.

Artículos relacionados La casa de los famosos Prometido de Alexa Torrex manifiesta su inconformidad por el shippeo con Tebi: "me decepcionó"

Eidevin, quien se percató de la situación, intentó ayudarla mientras secaba su cabello y la animaba. Además, le aseguró que no todo estaba perdido y que, mientras encontraban una solución, podía usar algún accesorio, optando por una pañoleta.

¿Alexa Torrex logrará recuperar su característico tono de cabello morado dentro de La casa de los famosos Colombia?

El video, que posteriormente fue publicado en las redes sociales del Canal RCN y del reality, llegó rápidamente a manos de ‘El rey de las extensiones’, estilista responsable del icónico color de Alexa Torrex.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio de luto: falleció importante miembro de su familia durante viaje al exterior

El profesional no mencionó ninguna intención de ingresar a la competencia para atender este accidente capilar, pero sí expresó su tristeza al ver que su trabajo se había arruinado. Incluso destacó que para lograr ese tono tuvo que esforzarse bastante.

Por ahora, el prometido de Alexa aseguró públicamente que ya tomó cartas en el asunto para ayudarla a recuperar su cabello morado.