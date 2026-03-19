Hugo García llamó la atención tras revelar cómo conquistó a Isabella Ladera: “no fue fácil”

Hugo García e Isabella Ladera vuelven a posicionarse en el centro de la conversación digital. Esta vez, la pareja llamó la atención al revelar un detalle inédito sobre los inicios de su relación.

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¿Cuál es la historia de Hugo García e Isabella Ladera?

La historia de Hugo García, modelo peruano y la influencer venezolana Isabella Ladera ha llamado la atención de los internautas desde antes de oficializarse.

Se conocieron a inicios de 2025 durante un evento de la Fórmula 1, donde ambos coincidieron. Según Hugo, desde el primer momento sintieron una "química y complicidad" especial debido a que comparten hábitos similares, como el deporte y la vida saludable.

En redes recuerdan la historia de Hugo García e Isabella Ladera / (Fotos del Canal RCN)

Después de meses de especulaciones, la pareja oficializó su relación a través de fotografías publicadas en Instagram.

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¿Cómo conquistó Hugo García a Isabella Ladera?

Hugo e Isabella llamaron la atención tras revelar detalles sobre los inicios de su relación. García reveló que no fue fácil y hacer las cosas con calma. Hugo esperó más de un mes para darle el primer beso, ya que quería demostrarle que sus intenciones eran serias.

"De besarla en el primer momento, hubiera podido intentarlo; pero ella habría sabido que yo no quería nada serio", destacó.

El creador de contenido destacó que prefirió darle más validez al futuro de la relación, que a lo que quería en ese momento. En redes destacan que esa paciencia valió la pena, pues hoy en día la pareja ha consolidado una relación estable y se encuentran a la espera de su primer hijo.

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¿Qué ha revelado Isabella Ladera sobre su embarazo?

En febrero de 2026, sorprendieron a todos al anunciar que están esperando a su primer hijo juntos. Este será el primer hijo para Hugo y el segundo para Isabella (quien ya tiene una hija con Isander Perez).

Isabella Ladera revela detalles sobre su embarazo / (Fotos de AFP y Freepik)

Isabella confesó que ya tenían tiempo buscando el embarazo y que se había realizado varias pruebas previas que salieron negativas. Cuando finalmente vio el resultado positivo, se quedó "en shock por 10 minutos".

Explicó que decidió mantener el embarazo en secreto durante los primeros meses para proteger a su bebé y priorizar su salud emocional frente a los comentarios en redes sociales.