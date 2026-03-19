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Andrea Valdiri sorprenderá a 15 niñas regalándoles su fiesta de 15 años, ¿cómo lo hará?

Andrea Valdiri generó revuelo en redes al anunciar que regalará fiestas de 15 años a niñas que nunca han podido celebrarlo.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Andrea Valdiri sorprenderá a 15 niñas regalándoles su fiesta de 15 años
Andrea Valdiri regalara fiesta a 15 quinceañeras / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Tras la celebración de 15 años de Isabella Valdiri, Andrea Valdiri sorprendió a sus seguidores con un anuncio que promete alegrar a muchas familias. La noticia ha generado gran expectativa entre los fans en redes sociales.

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¿Por qué la fiesta de 15 años de Isabella Valdiri llamó la atención?

La fiesta de 15 años de Isabella Valdiri, celebrada en marzo de 2026 en Cartagena, se convirtió en un fenómeno mediático por los detalles únicos que Andrea Valdiri preparó para su hija y los invitados. Se estima que la inversión total superó los $2.500 millones de pesos.

El alquiler del centro comercial La Serrezuela, ubicado en Cartagena, costó alrededor de $60 millones de pesos, transformando el antiguo teatro en un escenario con alfombras rojas y miles de velas.

Los 150 invitados no recibieron recordatorios comunes: cada uno se llevó una esmeralda auténtica como símbolo de prosperidad. Además, se realizaron sorteos de dispositivos tecnológicos de alta gama, como iPhones y tabletas, entre los asistentes.

¿Por qué la fiesta de 15 años de Isabella Valdiri llamó la atención?
Andrea Valdiri dio extravagantes regalos en los 15 años de Isabella Valdiri / (Foto del Canal RCN y Freepik)

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¿Qué decisión tomó Andrea Valdiri?

Andrea Valdiri explicó que su proyecto tiene como objetivo apoyar a niñas cuyos padres no han podido costear la celebración de sus 15 años. Señaló que quiere regalarles su fiesta de 15 a 15 niñas que no han tenido la oportunidad de vivir este momento tan especial.

"Hay sueños que parecen pequeños… pero significan TODO", escribió.

¿Qué decisión tomó Andrea Valdiri?
Andrea Valdiri regalará fiesta de 15 años a quince cumpleañeras / (Foto del Canal RCN)

La influencer indicó que busca ser un instrumento para regalar alegría y recuerdos inolvidables a quienes más lo necesitan. Valdiri destacó que su intención es que, así como su hija pudo disfrutar de este momento especial, otras quinceañeras también tengan la oportunidad de vivirlo.

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¿Qué deben hacer las quinceañeras para ganar la fiesta de Andrea Valdiri?

La selección de las 15 quinceañeras se hará mediante historias personales enviadas a Andrea Valdiri. La influencer pidió a las jóvenes que cumplen 15 años en 2026 que compartan sus historias y motivaciones.

“Voy a leerlas con el corazón. Porque todas merecen sentirse princesas al menos una vez”, explicó.

Las participantes deben enviar sus relatos describiendo por qué desean celebrar su quinceañero y cómo sería importante para ellas vivir esa experiencia.

Los fans y seguidores han mostrado interés en participar y destacan la generosidad del proyecto, mientras otros celebran la oportunidad que este tipo de iniciativas brinda a quienes normalmente no tendrían acceso a fiestas de este tipo.

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