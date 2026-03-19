Karol G sorprende con inesperado anuncio: lanza muñeca para apoyar a niños con cáncer

Karol G vuelve a ser tema de conversación en redes sociales. Esta vez la cantante colombiana llama la atención por una iniciativa que conecta la música con una causa social.

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¿Qué es el muñeco solidario de Karol G y su fundación?

La cantante Karol G anunció el lanzamiento de una figura en alianza con la Fundación Juegaterapia y su organización Fundación Con Cora. Se trata de una edición limitada de 8.000 unidades del llamado “Baby Pelón Con Cora”, un muñeco que forma parte de una colección reconocida por su enfoque social.

Este tipo de figuras se caracteriza por no tener cabello, como representación de los niños que atraviesan tratamientos oncológicos. En esta ocasión, el diseño incluye un pañuelo con estampado que fue desarrollado en conjunto con dos niñas colombianas en tratamiento y el equipo creativo de la fundación.

Cada pieza busca transmitir un mensaje de acompañamiento y visibilizar la experiencia de quienes enfrentan esta enfermedad desde edades tempranas.

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¿Cómo ayudará el muñeco de Karol G a niños con cáncer?

Los recursos obtenidos con la venta de este muñeco estarán destinados a financiar proyectos de humanización hospitalaria. Según lo informado, estas iniciativas buscan transformar espacios clínicos en entornos más amigables para los menores.

En ciudades como Medellín, se planea la creación de áreas lúdicas inspiradas en la naturaleza, donde los niños puedan jugar durante sus tratamientos. La propuesta apunta a mejorar la experiencia hospitalaria tanto de los pacientes como de sus familias.

Karol G anuncia el lanzamiento de "Baby pelón con cora" / (Foto de AFP y Freepik)

Desde la fundación, explicaron que esta alianza permite fortalecer el uso del juego como herramienta para acompañar procesos médicos complejos. Además, se retoma una línea de trabajo que la organización ha desarrollado desde 2010 en diferentes países.

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¿Qué otros proyectos sociales lidera Karol G?

Este lanzamiento se suma a otras iniciativas impulsadas por la artista a través de su fundación. Entre ellas, destacan proyectos educativos como la construcción de un colegio en Bolívar.

Los fans destacan algunos proyectos sociales que lidera Karol G / (Foto de AFP)

Asimismo, se desarrolla la Casa Con Cora en Medellín, un espacio dirigido a mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad, donde se ofrece acompañamiento en áreas como educación, salud y bienestar.

La participación de la artista en este tipo de propuestas ha sido comentada por internautas, quienes afirman que estas acciones reflejan un interés constante por ampliar el impacto social de su carrera más allá del ámbito musical.