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¡De urgencia! Presentadora fue operada tras ruptura de un implante

Una presentadora fue operada de urgencia tras detectar la ruptura de un implante que requería atención inmediata.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Presentadora fue operada de urgencia tras romperse un implante
Presentadora fue operada de urgencia tras romperse un implante (Foto Freepik)

Una reconocida presentadora de televisión encendió las alarmas entre sus seguidores luego de revelar que tuvo que someterse a una cirugía de urgencia tras un problema de salud relacionado con uno de sus implantes mamarios.

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La conductora se ausentó temporalmente de su programa para atender la situación médica, la cual, aunque inicialmente no representaba un riesgo inmediato, sí requería intervención quirúrgica para evitar complicaciones.

Presentadora revela que se le rompió un implante y tuvo que ser operada
Presentadora revela que se le rompió un implante y tuvo que ser operada (Foto freepik)

¿Quién es la reconocida presentadora a la que se le reventó un implante?

Se trata de Gaby Ramírez, conductora del programa Sale el Sol, quien explicó lo sucedido durante una conexión en vivo con sus compañeros del canal.

La presentadora contó que todo comenzó tras un chequeo médico de rutina, en el que los especialistas detectaron que uno de sus implantes estaba roto.

Aunque no presentaba dolor ni molestias evidentes, la situación requería atención inmediata, ya que el contenido del implante comenzaba a filtrarse.

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Antes de ingresar al quirófano, Gaby compartió con el público cómo se sentía ante el procedimiento.

En sus palabras, aseguró: “Andamos nerviosas, pero todo va a salir muy bien”, dejando ver que, pese a la preocupación, confiaba en el resultado de la operación.

Además, aprovechó para explicar cómo identificó el problema, señalando que notó un cambio físico en uno de sus sen0s.

Según relató, el implante comenzó a sentirse más suave de lo habitual y a verse diferente en comparación con el otro, lo que la llevó a consultar con su ginecóloga y realizarse estudios.

¿Cómo sigue Gaby Ramírez?

Tras someterse a la cirugía, la presentadora confirmó a través de sus redes sociales que el procedimiento fue exitoso.

Desde la cama del hospital, compartió una imagen en la que aparece haciendo una señal de victoria, acompañada de un mensaje en el que expresó que todo había salido bien.

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Gaby también manifestó su deseo de regresar pronto a casa para continuar su recuperación junto a su familia, agradeciendo el apoyo recibido por parte de sus seres queridos, compañeros de trabajo y seguidores.

Tras conocer su situación, muchos usuarios le dejaron comentarios de apoyo y sorpresa por la experiencia que tuvo la presentadora.

Gaby Ramírez reveló que ya se encuentra en recuperación
Gaby Ramírez reveló que ya se encuentra en recuperación (Foto Freepik)
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