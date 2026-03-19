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Alexa Torrex hizo sorprendente confesión sobre Tebi: “me gusta verte sin camisa”

Alexa Torrex dedicó un mensaje a Tebi Bernal por el Día del Hombre y sus palabras generaron reacciones en redes.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Alexa Torrex sorprende con mensaje a Tebi: “me gusta verte sin camisa”
Alexa Torrex sorprende con mensaje a Tebi: “me gusta verte sin camisa” (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido Alexa Torrex llamó la atención de los seguidores de La casa de los famosos Colombia tras dedicar un mensaje especial a Tebi Bernal en el marco de la celebración del Día del Hombre.

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Su elección y las palabras que utilizó no pasaron desapercibidas, generando conversación entre los usuarios en redes sociales.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre Tebi Bernal?

Al momento de elegir a una persona para dedicarle un mensaje, Alexa decidió sorprender al escoger a Tebi Bernal, con quien ha tenido cercanía dentro del reality.

La influencer le dedicó un breve poema que rápidamente se volvió comentado:

“Que lindos ojos tienes y me gusta tu sonrisa, pero más me gusta verte entrenar sin camisa”.

Alexa Torrex le lanza mensaje a Tebi y desata reacciones: “me gusta verte sin camisa”
Alexa Torrex le lanza mensaje a Tebi y desata reacciones: “me gusta verte sin camisa” (Foto Canal RCN)

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Además del tono llamativo del mensaje, Alexa aprovechó para resaltar cualidades personales del paisa.

Señaló que es una gran persona, con valores como la lealtad y la amistad, y que tiene mucho por ofrecer.

También mencionó que, aunque ella se considera una persona conflictiva, ha aprendido de la forma en que Tebi maneja las situaciones, destacando su enfoque en la oración y en mantenerse centrado dentro de la competencia.

En su mensaje, también elogió su rol familiar, destacando que es un buen padre y un buen hijo, lo que complementó la imagen positiva que quiso transmitir sobre él.

¿A quién le dedicaron mensajes las mujeres de La casa de los famosos?

Durante la misma dinámica, otras participantes también aprovecharon para enviar mensajes a sus compañeros.

Manuela eligió a Juancho y, con un tono divertido, expresó: “bajo el sol los bombones se derriten”. Además, comentó que, aunque su relación no empezó de la mejor manera, con el tiempo ha mejorado y le deseó un feliz Día del Hombre.

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Por su parte, Mariana dedicó unas palabras a Eidevin: “Eres mucho más de lo que mis ojos pueden ver”. En su mensaje, resaltó que es un hombre lleno de valores, que le gustó conocerlo y que aprecia tenerlo en su vida dentro de la competencia.

Karola eligió a Palau y le envió un mensaje afectuoso en el que lo describió como un hombre talentoso, caballeroso y con múltiples cualidades positivas, destacando su cariño hacia él.

Finalmente, Yuli dedicó su mensaje a Alejandro Estrada. Se aclaró que el video fue grabado antes de que terminara su relación, y en él lo describió como un “papacito”, además de expresar su admiración y desearle que cumpla todos sus sueños.

La dinámica dejó varios momentos comentados por los seguidores del programa, especialmente por los mensajes más directos y las relaciones que se siguen desarrollando dentro de la casa.

Las mujeres de La casa de los famosos le dedican un mensaje a los hombres
Las mujeres de La casa de los famosos le dedican un mensaje a los hombres (Foto Canal RCN)
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