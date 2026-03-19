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Hija de Karina García reacciona a quienes la vinculan con Kris R: ¿hacen buena pareja?

Isabella respondió a comentarios en redes que la emparejan con Kris R tras un video que generó reacciones.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Hija de Karina García reacciona a quienes la vinculan con Kris R: ¿hacen buena pareja?
Hija de Karina García reacciona a quienes la vinculan con Kris R: ¿hacen buena pareja? (Foto Canal RCN)

La hija de Karina García, Isabella Vargas, reaccionó a los comentarios que han surgido en redes sociales sobre una supuesta relación con el cantante Kris R.

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La joven de 18 años no dejó pasar los mensajes y respondió directamente a varios usuarios que insinuaban que ambos harían una buena pareja.

La situación se generó a partir de un video publicado en TikTok, en el que Isabella aparece junto al artista cantando una de sus canciones.

Aunque el contenido no mostraba ningún tipo de cercanía romántica, algunos detalles fueron suficientes para que los seguidores comenzaran a hacer comentarios sobre la relación entre ambos.

Isabella, hija de Karina García, reacciona a quienes la emparejan con Kris R
Isabella, hija de Karina García, reacciona a quienes la emparejan con Kris R (Foto Canal RCN)

¿Qué le comentaron a Isabella sobre Kris R?

Kris R mantiene actualmente una relación sentimental con Karina García, la madre de Isabella. Los rumores sobre su vínculo comenzaron meses atrás, cuando fueron vistos juntos en varias ocasiones, y posteriormente confirmaron su relación al compartir fotografías en las que se mostraban afecto.

En el video que publicó Isabella, se les ve compartiendo un momento casual mientras cantan.

En un punto, Kris R coloca su brazo sobre los hombros de la joven, manteniendo una distancia respetuosa.

Sin embargo, este gesto fue suficiente para que algunos usuarios comenzaran a sugerir que amboscombinaban más como pareja que el propio cantante con Karina.

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Los comentarios no tardaron en multiplicarse. Algunos aseguraban que les parecía más natural imaginar al artista con Isabella que con su madre, mientras que otros hacían comparaciones con historias de telenovela en las que se plantean relaciones similares.

También se sumaron mensajes que hacían referencia a la diferencia de edad. Karina García tiene 36 años y le lleva 11 años a Kris R, mientras que entre el cantante e Isabella hay una diferencia de siete años.

Este dato fue utilizado por algunos usuarios para reforzar sus comentarios, generando aún más conversación en redes sociales.

¿Qué respondió Isabella Vargas ante los comentarios de una bonita pareja con Kris R?

Ante la cantidad de mensajes, Isabella decidió responder directamente a varios de ellos. En algunos casos, reaccionó con comentarios cortos y directos, dejando claro que no estaba de acuerdo con lo que se estaba diciendo.

A un comentario que hacía referencia a una situación de telenovela, Isabella respondió cuestionando lo que pensaba la persona que lo escribió. En otros casos, se limitó a responder con frases como “sigue imaginando”, marcando distancia frente a las insinuaciones.

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Además, algunos usuarios mencionaron a Altafulla, recordando que en el pasado tuvo cercanía con la familia. Estos comentarios también se sumaron a la conversación, aunque Isabella no profundizó en ese tema.

La situación generó múltiples reacciones en redes, donde algunos usuarios criticaron este tipo de comentarios y otros continuaron alimentando la discusión.

Por ahora, Isabella dejó clara su postura frente a las insinuaciones y optó por responder de forma directa sin darle mayor espacio a la polémica.

“Sigue imaginando”: Isabella responde a quienes la vinculan con Kris R
“Sigue imaginando”: Isabella responde a quienes la vinculan con Kris R (Foto Canal RCN)
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