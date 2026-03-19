El creador de contenido Nicolás Arrieta es conocido por su personalidad directa y por no quedarse callado ante los comentarios en redes sociales.

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Esta vez no fue la excepción, luego de recibir críticas por un momento ocurrido en televisión nacional.

El influencer respondió a un mensaje en el que lo cuestionaban por haberse burlado de Mariana Zapata durante su participación en el programa matutino Buen día Colombia, donde coincidió con Sara Uribe.

¿Por qué Nicolás Arrieta se burló de Mariana Zapata?

Nicolás Arrieta ha estado participando en Buen día Colombia como panelista invitado durante las últimas semanas.

En el programa, acompaña a los presentadores y comenta diferentes temas, entre ellos lo que ocurre en La Casa de los Famosos Colombia y otras situaciones del entretenimiento.

En esta ocasión, Sara Uribe asistió como invitada especial, y junto a Nicolás recrearon en vivo una de las poses más comentadas de Mariana Zapata, la cual se volvió viral en redes sociales.

El origen del momento se remonta a la participación de Mariana en el show de talentos de La casa de los famosos Colombia, donde aseguró que su habilidad era posar para fotos.

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Durante su intervención, dio consejos sobre cómo lograr buenas imágenes, pero una de sus poses terminó convirtiéndose en meme, siendo replicada por usuarios en redes sociales.

Incluso, la actriz Marilyn Patiño, quien también participó en La Casa de los Famosos Colombia, volvió al programa en otra ocasión e imitó la misma pose frente a Mariana, lo que reforzó su viralidad.

Nicolás Arrieta aclara su burla a Mariana Zapata y responde a seguidores. (Foto Canal RCN)

¿Qué respondió Nicolás Arrieta ante las críticas por su burla?

Tras lo ocurrido, Nicolás recibió mensajes en redes sociales, entre ellos uno en el que un seguidor le expresó su inconformidad. En el mensaje, le pedían que no hiciera parte de quienes critican a Mariana, recordándole que ella siempre lo ha apoyado.

“Nico espero que tú no hagas parte de la gente que agrede y se burla de Mari porque si alguien te quiso con el alma y sé que te quiera esa es Mariana…”, expresaron.

El creador de contenido decidió responder públicamente y compartir la conversación en sus historias. En su respuesta, aclaró que siente aprecio por Mariana, pero explicó que su forma de relacionarse con sus amigos incluye este tipo de bromas.

De manera directa, señaló:

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“Y yo la quiero bastante, pero siempre me he burlado de mis amigos, y ella me conoce, y también se ha burlado de mí, de eso se trata una amistad verdadera”.

Con esto, dejó claro que no considera que su comportamiento haya sido ofensivo, sino parte de la dinámica que mantiene con su círculo cercano.